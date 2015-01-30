dinnerbreakfast

Андрей dinnerbreakfast

 
37 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

PhpSoft
50 лет
17 лет в сервисе
Был
день назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Организовать многопоточность парсера на php
PHP
сотрудничеством доволен, всё по делу и в сроки
Отличный исполнитель, работа выполнена в соответствии с ТЗ, в короткий срок, работа скрипта соответствовала ожиданиям.
Ответный отзыв
pby
44 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Установка файлов PHPStamp для локальной работы
PHP
Приятно сотрудничать: четкая постановка задачи, своевременная оплата.
Положительное впечатление от работы исполнителя. Предварительные вопросы, конкретизация задачи, быстрое исполнение, все работает. Благодарность и рекомендации.
Ответный отзыв
tarakan_
Василий 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$60
10 баллов
10 лет назад
Парсинг XML и вывод результата в файл - в таблицу (csv)
Отличный заказчик, четкая постановка задачи и моментальная оплата. Сотрудничество принесло удовольствие.
Быстро и профессионально. Только положительное впечатление от работы. Проявил качества хорошего специалиста при работе с PHP, XML.
Ответный отзыв