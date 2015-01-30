dinnerbreakfast

Что необходимо: 1. Установить файлы библиотеки PHPStamp (ссылка на github) со всеми зависимостями в одну папку "PHPStamp". 2. Библиотека должна работать локально, автономно, чтобы перенеся папку "PHPStamp" на другой сайт, все скрипты так же ...