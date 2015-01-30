dinnerbreakfast

Требуется написать скрипт для создания и редактирования объявлений через API площадки на php. Параметры создания: https://localbitcoins.net/api-docs/#ad-create Параметры редактирования: https://localbitcoins.net/api-docs/#ad-id Пример параметров создания прикладываю файлом ...
- $15Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $30
Требуется написание скрипта/советника/иное решение для экспорта на сторонний сервер массива данных в виде POST либо JSON для торгового терминала Meta Trader 4 об истории сделок, закрытии ордера, уведомлений. Требуемые параметры данных. - ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт6 лет назад
- $20
Имеется список пар на бирже в массиве. Цикл перебирает все пары и отправляет каждую пару файлу, не дожидаясь ответа. $markets = array("BTC-LTC", "BTC-XVG", "BTC-XCP", "BTC-BNT"); foreach ($markets as $market) { // 4 запроса ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $20
Что необходимо: 1. Установить файлы библиотеки PHPStamp (ссылка на github) со всеми зависимостями в одну папку "PHPStamp". 2. Библиотека должна работать локально, автономно, чтобы перенеся папку "PHPStamp" на другой сайт, все скрипты так же ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $70
Имеется некоторое количество xml файлов, в которых указаны однотипные данные. Вот пример содержания xml файла (полностью файл приложил к заданию): - номер квартиры МишинаОльгаВасильевна 56.4 - площадь ...Базы данных1 исполнительЗавершен10 лет назад