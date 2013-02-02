Требуется наполнять группу кино,прежде всего сериальной тематики.Основное и чуть ли не единственное,что нужно это знать об актуальных новинках(выходах новых серий,новых сезонах популярных сериалов и фильмов) и уметь оперативно(по мере выхода видео) добавлять их в группу. ...