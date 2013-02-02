ОТКЛИКАТЬСЯ ТОЛЬКО ТЕМ,КТО САМ ПИШЕТ КОД.Если ваша основная специализация дизайн,продвижение,менеджмент сайтов задание не для вас.Нужен именно кодер,умение хоть как-то верстать будет преимуществом.Программист,с которым всё будет решаться напрямую. Есть полностью свёрстанный,удобный дизайн. ...
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- Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт12 лет назад
Для крупного кинопортала требуется консультация для продвижения по ключевикам типо название фильма смотреть,название фильма смотреть онлайн и.т.д. Сайту более 4 лет,имеет ТИЦ больше 100,pr=3 и трафик более 2 тысяч уникальных посетителей в сутки,из ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется наполнять группу кино,прежде всего сериальной тематики.Основное и чуть ли не единственное,что нужно это знать об актуальных новинках(выходах новых серий,новых сезонах популярных сериалов и фильмов) и уметь оперативно(по мере выхода видео) добавлять их в группу. ...Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт12 лет назад