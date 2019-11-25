Графический и Web - Дизайнер, верстальщик

Самое страшное – это не «снова не получается». Самое страшное – это «я больше не хочу пробовать».

© Роберт Орбен

Я веб-дизайнер, верстальщик и графический дизайнер. Развиваюсь каждый день и люблю нововведение в свою жизнь.

Участвую в различных стартапах области идеологии, новых технологии и инновации.

Также я саморазвиваюсь и личным ростом опыта в целом.

Мои навыки:

• Landing Page (полный цикл работ)

• Сайт под ключ

• Веб-дизайн

• Вёрстка

• Прототипирование

• Копирайтинг (если в заказе включено)

В работе ценю: осознанность, честность и легкий подход.

Любые задачи и вопросы всегда имеют простые решения.

По крайней мере, пока мы настроены их увидеть.

Что для меня главное?

Пожалуй, создавать ценность. Мне нравится осознавать, что мои проекты и сайты моих клиентов решают чьи-то повседневные проблемы и упрощают жизни людей.

Пусть это и звучит где-то шаблонно, пусть, зато осознанно.