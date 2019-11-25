Самое страшное – это не «снова не получается». Самое страшное – это «я больше не хочу пробовать».
© Роберт Орбен
Я веб-дизайнер, верстальщик и графический дизайнер. Развиваюсь каждый день и люблю нововведение в свою жизнь.
Участвую в различных стартапах области идеологии, новых технологии и инновации.
Также я саморазвиваюсь и личным ростом опыта в целом.
Мои навыки:
• Landing Page (полный цикл работ)
• Сайт под ключ
• Веб-дизайн
• Вёрстка
• Прототипирование
• Копирайтинг (если в заказе включено)
В работе ценю: осознанность, честность и легкий подход.
Любые задачи и вопросы всегда имеют простые решения.
По крайней мере, пока мы настроены их увидеть.
Что для меня главное?
Пожалуй, создавать ценность. Мне нравится осознавать, что мои проекты и сайты моих клиентов решают чьи-то повседневные проблемы и упрощают жизни людей.
Пусть это и звучит где-то шаблонно, пусть, зато осознанно.