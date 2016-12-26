Создание продающих сайтов под ключ. Интернет-маркетинг и реклама.

Компания "Динамика Роста" создана на стыке информационных технологий и интернет-маркетинга.

Основные услуги, которые мы предлагаем, это:

Разработка недорогих продающих сайтов

Быстрая настройка рекламы в интернет

Мы создаём рабочие инструменты для запуска продаж в интернет. Делаем это быстро и недорого.

Почему быстро?

Мир стремительно меняется. То, что было актуальным вчера, сегодня уже никому не нужно. Часто к нам обращаются компании и предприниматели, которые планируют запуск продаж нового продукта или услуги, и им требуется в короткий срок выявить спрос на это предложение. Мы решаем такие задачи быстро и оперативно. От клиента требуется лишь описание того, какой результат он хотел бы получить, и что он предлагает своим клиентам.

Почему недорого?

В маркетинге дорого - далеко не всегда значит, что результат будет отличным. Мы работали в различных сферах бизнеса и знаем, что в основном используются похожие инструменты, но везде есть своя специфика, не зная которой, невозможно добиться действительно выдающихся успехов.

Чего мы добиваемся?

Запуская сайт и настраивая рекламу для Вашего продукта или услуги в интернет, мы даём Вам рабочий инструмент. Когда Вы получили первые заявки и звонки с сайта (обычно, это происходит в течение 7 дней после обращения к нам), и сделали первые продажи, мы снова приходим к Вам на помощь с предложением углубиться в тематику и улучшить показатели - например, увеличить средний чек, сократить расходы на рекламу, расширить продуктовую линейку, качественно оформить каталог продукции и т. д.

Что в итоге?

В итоге Вы получаете основательно выстроенную и эффективно работающую систему продвижения Вашего товара или услуги в интернет, которая даёт Вам постоянный тёплый поток входящих заявок и звонков с сайта. Это позволит Вам заняться производством продукта, не отвлекаясь на маркетинг.

Если Вы маркетолог или специалист по сайтостроению

Нам очень нужны люди, которые живут интернет-маркетингом! Если у Вас мурашки по коже от миллионных продаж, вирального эффекта, предложений, от которых глупо отказываться, то, скорее всего, Вы нам уже подходите!

Пишите или звоните нам, и мы с радостью пообщаемся с Вами на наши общие любимые темы :)