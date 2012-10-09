Доброго времени суток! Меня зовут Елена.

Предлагаемые услуги:

1. Учебные, научные, исследовательские работы любого уровня от задач, контрольных и рефератов , курсовых работ и проектов, лабораторных до дипломных, бакалаврских и магистерских работ. Доступны практически все экономические дисциплины:

1.1 экономика и финансы, экономическая теория, экономика и финансы, анализ деятельности предприятия, финансовый анализ (все отрасли), деньги, кредиты, банки (ДКБ), краткосрочная и долгосрочная финансовая политика, финансовый менеджмент, антикризисное управление;

1.2 маркетинг, реклама и PR, менеджмент, основы менеджмента, маркетинговые исследования, стратегический менеджмент, инновационный менеджмент, управление качеством, товароведение, таможенное дело;

1.3 статистика, рынок ценных бумаг, налоги и налогообложение, инвестиции, туризм

Рада выслушать ваш запрос, который, возможно, не представлен в данном списке услуг, однако может быть реализован не менее успешно.

Есть своя база литературы, авторских оригинальных конспектов, рефератов, курсовых за все курсы обучения. Одни и те же работы не используются для разных проектов и реализуются индивидуально под каждый проект.

Личные качества:

Аналитический склад ума, творческие и организационные способности, работоспособность, способность к обучению, настойчивость, упорство, пунктуальность, решительность, нестандартное мышление.

Позиционирую себя как многогранного человека, поэтому успешно занимаюсь различными видами работ.