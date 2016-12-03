dir7733

Иван dir7733

 
26 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Сверстать и натянуть любую админку на лендинг

    $18

    Простой лендинг, адаптивная верстка шапка – 3 раздела меню, форма обратной связи (стандартная имя, мейл, телефон) пару текстовых блоков и прокрутка лого. yadi.sk/d/tAf3ZCMC3NqLRm Оплата 1000 руб на карту, киви или яндекс деньги

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Сверстать сайт на WP

    2. Адаптивная верстка под разные платформы браузеров 3. Адаптивная верстка под браузеры мобильных устройств и лэптопов 4. Адаптивная верстка под различные разрешения экранов 5. Создание скриптов адаптивной анимации сайта 6. ...

    WordPress
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сверстать сайт WP+WooCommerce

    Адаптивная верстка под разные платформы браузеров 3. Адаптивная верстка под браузеры мобильных устройств и лэптопов 4. Адаптивная верстка под различные разрешения экранов 5. Создание скриптов адаптивной ...

    JoomlaWooCommerceWordPress
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать сайт на 1с битрикс

    Нужно сделать сайт "под ключ".   ТЗ в приложении  ТРЕБОВАНИЯ К САЙТУ   - Быстрота работы.   - Атмосферная картинка, Инфографика, Анимация иконок    - Нестандартные шрифты,    - Создание ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужно доработать сайт на 1с битрикс

    $50

    Нужен постоянный специалист с расчетом на долгосрочную работу, но проверяем взаимодействие на следующих работах.  Наш сайт o-pencil.ru   Техническое задание 1. Если положить товар в корзину, то над кнопкой "В корзине" ...

    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сайт под ключ на Wordpress

    $160

    Нужно сделать сайт "под ключ".  Рабочий вариант прототипа прилагается  ТРЕБОВАНИЯ К САЙТУ  - Быстрота работы.  - Атмосферная картинка, Инфографика, Анимация иконок  - Нестандартные шрифты,  - Создание Логотипа(Разработана ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сайт под ключ+лого

    $170

    У нас есть сайт на виксе - http://www.nor01.ru/Хотим сделать сайт под ключ в бело-желто-черных тонах, например как у Роснефти. Дизайн логотипа. Калькулятор (функционал скопировать с http://tatsystem.ru/service_full/nezavisimaya_otsenka_pozharnogo_riska,Картинки с инт-та(кое какие взяли). Внутренняя оптимизация. Контент - тексты(рерайт с сайтов конкурентов). Натяжка на ...

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработка сайта на Битриксе

    o-pencil.ru   1. Если положить товар в корзину, то над кнопкой В корзиневозникает текст: "Nшт. в корзине", если страницу обновить, перезагрузить, уйти на другую и вернуться, при наведении на товар нет этого ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • ТЗ Битрикс управление торговлей

    Сайт  на битриксе,надо сделать для конкретного клиента установку цен через управление торговлей, этицены для конкретного клиента, либо через MS Excel в ручном режиме. Постоплата От вас скайп, сроки, цены.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Заливка товаров на Битрикс

    Заливка 2400 товаров на сайт битрикса.  Магазин светильников Название товара,  фото, характеристики  (артикул/коллекция/ количество ламп/мощностьламп/тип цоколя/цвет плафлна/цвет арматуры) , цена. 10 000 Постоплата От вас скайп сроки

    Наполнение сайтов27 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка+натяжка на CMS

    Создание многостраничника.  Верстка + натяжка на CMS+наполнениеконтентом.   Дизайн есть но не PSD,а в PNG/ Прототип http://54hvqi.axshare.com/#g=1&amp;p=продукт По сути этот сайт, чутьменьше категорий http://www.wammoscow.ru/ru-RU/ Адаптивность,кроссбраузерность.   Основное требованиелегкое ...

    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Раскрутить группу в вк

    $80

    Задача до 800-1000 целевых живых подписчиков https://vk.com/ag_forsage Важно! Не нужны боты, офферы и прочий шлак, Задача - поднять качественную группу,  На выходе ждем 100-200 лайков на фото качественных живых ...

    Социальные сети (SMM и SMO)10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн+верстка многостраничника

    Разработка уникального дизайна сайта + верстка и натяжка насистему управления   Возможно два разных варианта дизайна (инфографика, шапки,шрифты, подвалы, картинки и т.д.) в едином стиле. Полностью уникальный дизайн, отрисованные вами элементы. ...

    Joomla
    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработка сайта на битриксе

    Каталог 1.      При нажатии кнопки «в корзину», кнопка становитсясерой с текстом «в корзине», при повторном нажатии увеличивается количество товаров в окне калькуляции. Т.е. рядом с кнопкой отображается актуальное количество товаров в корзине. ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад
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Отзывы фрилансеров

evgeniy-veter
45 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Сверстать и натянуть любую админку на лендинг
Рекомендую к сотрудничеству!
Сделали сайт вовремя!!!
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