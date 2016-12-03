Есть сайт на битриксе, пей онлайн уже подключен и нужно сделать автоплатеж. Инструкции для настройки есть!!! Бюджет 5 тыс.руб.
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
- $18
Простой лендинг, адаптивная верстка шапка – 3 раздела меню, форма обратной связи (стандартная имя, мейл, телефон) пару текстовых блоков и прокрутка лого. yadi.sk/d/tAf3ZCMC3NqLRm Оплата 1000 руб на карту, киви или яндекс деньгиHTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
Есть утвержденный макет сайта, дизайн 25 страниц нужно сделать сайт под ключ!!! Пишите, будем обговариватьHTML-верстка19 заявокЗакрыт7 лет назад
2. Адаптивная верстка под разные платформы браузеров 3. Адаптивная верстка под браузеры мобильных устройств и лэптопов 4. Адаптивная верстка под различные разрешения экранов 5. Создание скриптов адаптивной анимации сайта 6. ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт8 лет назад
Адаптивная верстка под разные платформы браузеров 3. Адаптивная верстка под браузеры мобильных устройств и лэптопов 4. Адаптивная верстка под различные разрешения экранов 5. Создание скриптов адаптивной ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт8 лет назад
- $180
ТЗ вкладка вёрстка и программинг - дизайн готов. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y9GBAZGmLLMj8WScPL1WiYMx5p_SurO8E2a3tZXiijc/edit#gid=1874394978 Макеты скинуHTML-верстка3 заявкиЗакрыт8 лет назад
по нашему дизайну сверстать на WP+woocommerce интернет магазин на 200 товаров.HTML-верстка11 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен специалист по WP, что бы смог вести консалтинг для нашего программистаСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $83
Нужно доработать сайт, поправить кнопки, которые съехали.Более подробно в тз.Закрыт8 лет назад
Нужно сделать сайт "под ключ". ТЗ в приложении ТРЕБОВАНИЯ К САЙТУ - Быстрота работы. - Атмосферная картинка, Инфографика, Анимация иконок - Нестандартные шрифты, - Создание ...Закрыт8 лет назад
- $50
Нужен постоянный специалист с расчетом на долгосрочную работу, но проверяем взаимодействие на следующих работах. Наш сайт o-pencil.ru Техническое задание 1. Если положить товар в корзину, то над кнопкой "В корзине" ...Закрыт8 лет назад
- $160
Нужно сделать сайт "под ключ". Рабочий вариант прототипа прилагается ТРЕБОВАНИЯ К САЙТУ - Быстрота работы. - Атмосферная картинка, Инфографика, Анимация иконок - Нестандартные шрифты, - Создание Логотипа(Разработана ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт8 лет назад
- $170
У нас есть сайт на виксе - http://www.nor01.ru/Хотим сделать сайт под ключ в бело-желто-черных тонах, например как у Роснефти. Дизайн логотипа. Калькулятор (функционал скопировать с http://tatsystem.ru/service_full/nezavisimaya_otsenka_pozharnogo_riska,Картинки с инт-та(кое какие взяли). Внутренняя оптимизация. Контент - тексты(рерайт с сайтов конкурентов). Натяжка на ...Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт8 лет назад
o-pencil.ru 1. Если положить товар в корзину, то над кнопкой В корзиневозникает текст: "Nшт. в корзине", если страницу обновить, перезагрузить, уйти на другую и вернуться, при наведении на товар нет этого ...Закрыт8 лет назад
Сайт на битриксе,надо сделать для конкретного клиента установку цен через управление торговлей, этицены для конкретного клиента, либо через MS Excel в ручном режиме. Постоплата От вас скайп, сроки, цены.Закрыт8 лет назад
Заливка 2400 товаров на сайт битрикса. Магазин светильников Название товара, фото, характеристики (артикул/коллекция/ количество ламп/мощностьламп/тип цоколя/цвет плафлна/цвет арматуры) , цена. 10 000 Постоплата От вас скайп срокиНаполнение сайтов27 заявокЗакрыт8 лет назад
Создание многостраничника. Верстка + натяжка на CMS+наполнениеконтентом. Дизайн есть но не PSD,а в PNG/ Прототип http://54hvqi.axshare.com/#g=1&p=продукт По сути этот сайт, чутьменьше категорий http://www.wammoscow.ru/ru-RU/ Адаптивность,кроссбраузерность. Основное требованиелегкое ...Закрыт8 лет назад
- $80
Задача до 800-1000 целевых живых подписчиков https://vk.com/ag_forsage Важно! Не нужны боты, офферы и прочий шлак, Задача - поднять качественную группу, На выходе ждем 100-200 лайков на фото качественных живых ...Социальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт8 лет назад
Разработка уникального дизайна сайта + верстка и натяжка насистему управления Возможно два разных варианта дизайна (инфографика, шапки,шрифты, подвалы, картинки и т.д.) в едином стиле. Полностью уникальный дизайн, отрисованные вами элементы. ...Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт8 лет назад
Каталог 1. При нажатии кнопки «в корзину», кнопка становитсясерой с текстом «в корзине», при повторном нажатии увеличивается количество товаров в окне калькуляции. Т.е. рядом с кнопкой отображается актуальное количество товаров в корзине. ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад