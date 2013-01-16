Эффективная контекстная реклама в Яндекс.Директ, Google AdWords, "Бегун".

Эффективная контекстная реклама в Яндекс.Директ, Google AdWords, "Бегун" и социальных сетях:

1. Подготовка, создание и запуск кампании;

2. Ведение и поддержка действующих кампаний;

3. Бесплатный аудит Вашей запущенной кампании.

Новые кампании создаются на аккаунте заказчика либо на новом аккаунте, который затем отдается заказчику.

Заказчик является владельцем аккаунта созданной рекламной кампании и может распоряжаться им по своему усмотрению.

Что включает работа над одним проектом:

- определение целей;

- проведение аудита сайта;

- анализ конкурентов;

- составление портрета целевой аудитории;

- выработка стратегии рекламной компании;

- подбор ключей на основе аудита и портрета целевой аудитории;

- создание уникального продающего объявления;

- составление прогноза бюджета и его оптимизация.

Минимальная стоимость одного проекта - от 3000 руб.