Эффективная контекстная реклама в Яндекс.Директ, Google AdWords, "Бегун" и социальных сетях:
1. Подготовка, создание и запуск кампании;
2. Ведение и поддержка действующих кампаний;
3. Бесплатный аудит Вашей запущенной кампании.
Новые кампании создаются на аккаунте заказчика либо на новом аккаунте, который затем отдается заказчику.
Заказчик является владельцем аккаунта созданной рекламной кампании и может распоряжаться им по своему усмотрению.
Что включает работа над одним проектом:
- определение целей;
- проведение аудита сайта;
- анализ конкурентов;
- составление портрета целевой аудитории;
- выработка стратегии рекламной компании;
- подбор ключей на основе аудита и портрета целевой аудитории;
- создание уникального продающего объявления;
- составление прогноза бюджета и его оптимизация.
Минимальная стоимость одного проекта - от 3000 руб.
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