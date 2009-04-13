directline

Нужно изменить главную страницу сайта www.avicenna-nsk.ru - вынести на неё структуру отделений и услуг клиники, чтобы посетитель мог получить главную информацию и сориентироваться куда ему двигаться дальше. сделать нужно в том же "глянцевом" стиле. на странице ...
Действие аккаунта приостановлено!
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Ответный отзыв
Очень доволен. аккуратно. грамотно. быстро.