directline

Нужно изменить главную страницу сайта www.avicenna-nsk.ru - вынести на неё структуру отделений и услуг клиники, чтобы посетитель мог получить главную информацию и сориентироваться куда ему двигаться дальше. сделать нужно в том же "глянцевом" стиле. на странице ...