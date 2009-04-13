directline

Денис Осадчий directline

 
45 летРоссия/Новосибирск
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Редизайн главной страницы

    Нужно изменить главную страницу сайта www.avicenna-nsk.ru - вынести на неё структуру отделений и услуг клиники, чтобы посетитель мог получить главную информацию и сориентироваться куда ему двигаться дальше. сделать нужно в том же "глянцевом" стиле. на странице ...

    Дизайн сайтов38 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • PERL-скрипт для обработки файлов

    $30

    Необходим скрипт/скрипты для обработки всех файлов в указанной директории, включая поддиректории. на входе - путь к директории - адрес сайта, вида nic.ru Шаги следующие: 1. замена всех ссылок и путей, включающих имя хоста, указанного в параметрах на ...

    Perl
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Анализатор картинки с графиком

    $50

    Требуется разработать на PHP анализатор картинки (GIF), содержащий график. Пример картинки – прикреплен.Значения на графике всегда дискретные – 29 точек. - Нужно распознать одну из цифр в вертикальной оси чтобы определить масштаб - распознать значения точек на графике Сделать ...

    PHP
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
OldSkull
50 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
15 лет назад
PERL-скрипт для обработки файлов
Работал без предоплаты. Заказчик оперативно предоставил все необходимые для работы материалы, постоянно на связи, моментальная оплата после принятия проекта. Рекомендую.
Очень доволен. аккуратно. грамотно. быстро.
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