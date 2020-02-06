director1999

Начинающий копирайтер и контент-менеджер
Всем привет!
Я начинающий специалист в сфере интернет-маркетинга. Я ещё маленький, но способный человечек в этом направлении. Мне есть куда расти и для чего расти!
Что я могу рассказать о себе? На данный момент я в поисках людей/организаций, которые готовы мне предоставить платформу для работы по задачам СММ-маркетинга (начиная с копирайтинга и развиваясь далее) взамен на реально качественную работу. Ищу долгосрочное сотрудничество.
О личных качествах: трудолюбива, стрессоустойчива, коммуникабельна, внимательна, пунктуальна, многозадачна.
Связаться со мной можно по почте или пишите в соц.сети.
Буду рада вашим предложениям по сотрудничеству!
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