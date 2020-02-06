director1999

Начинающий копирайтер и контент-менеджер

Всем привет!

Я начинающий специалист в сфере интернет-маркетинга. Я ещё маленький, но способный человечек в этом направлении. Мне есть куда расти и для чего расти!

Что я могу рассказать о себе? На данный момент я в поисках людей/организаций, которые готовы мне предоставить платформу для работы по задачам СММ-маркетинга (начиная с копирайтинга и развиваясь далее) взамен на реально качественную работу. Ищу долгосрочное сотрудничество.

О личных качествах: трудолюбива, стрессоустойчива, коммуникабельна, внимательна, пунктуальна, многозадачна.

Связаться со мной можно по почте или пишите в соц.сети.

Буду рада вашим предложениям по сотрудничеству!