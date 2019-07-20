director_scratch

Нужна художественная работа - портрет Дарта Вейдера и штурмовика. Примеры из интернет вложил, нужна такая же стилистика. Более подробные технические требования согласуем перед стартом.
- Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте! Есть 28 наименований товара, по 3-4 фото каждого. Надо обработать для размещения в интернет-магазине (выровнять баланс белого, сделать ярче, контрастнее, поправить фон, выставить нужный размер и разрешение). Все сфоткано достаточно однотипно, ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен5 лет назад
Есть векторная карта мира на английском. Необходимо добавить цвета, перевести на 2 языка (русский и украинский), добавить флаги всех стран в сноски и на основе получившегося сделать макет для тубуса (в который будет вкладываться ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен5 лет назад
Требуется нарисовать дизайн пакетика с орешками. Нужен дизайнер с опытом разработки макетов для флексографии. Есть лого, название, всего будет несколько макетов на одной базе. Сейчас как раз требуется нарисовать базовый макет.Иллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрыт6 лет назад
Это первый из планируемых 20 и более проектов дизайна. Стилистика возможна самая разнообразная (в т.ч. несколько вариантов стиля для одного и того же проекта). Более-менее подробное ТЗ по ссылке. Оплата по договоренности.Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт6 лет назад