director_scratch

Александр director_scratch

 
43 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Обработка фото для интернет-магазина

    Здравствуйте! Есть 28 наименований товара, по 3-4 фото каждого. Надо обработать для размещения в интернет-магазине (выровнять баланс белого, сделать ярче, контрастнее, поправить фон, выставить нужный размер и разрешение). Все сфоткано достаточно однотипно, ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Скретч-карта мира, формат А2.

    Есть векторная карта мира на английском. Необходимо добавить цвета, перевести на 2 языка (русский и украинский), добавить флаги всех стран в сноски и на основе получившегося сделать макет для тубуса (в который будет вкладываться ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Дизайн упаковки для орешков и прочих снеков

    Требуется нарисовать дизайн пакетика с орешками. Нужен дизайнер с опытом разработки макетов для флексографии. Есть лого, название, всего будет несколько макетов на одной базе. Сейчас как раз требуется нарисовать базовый макет.

    Иллюстрации и Рисунки9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужно нарисовать Скретч-карту "Достопримечательности Украины"

    Это первый из планируемых 20 и более проектов дизайна. Стилистика возможна самая разнообразная (в т.ч. несколько вариантов стиля для одного и того же проекта). Более-менее подробное ТЗ по ссылке. Оплата по договоренности.

    Иллюстрации и Рисунки4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

Отзывы фрилансеров

olga_ks
Ольга 
47 лет
12 лет в сервисе
Была
час назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Скретч-карта мира, формат А2.
Все отлично. Спасибо за заказ!
Заказ выполнен отлично, рекомендую к работе.
Ответный отзыв
yaremchuk17
30 лет
8 лет в сервисе
Был
2 часа назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Обработка фото для интернет-магазина
Спасибо Александру за заказ. Четко поставленные цели и быстрая оплата. Рекомендую к сотрудничеству и буду рад дальнейшему, плодотворному сотрудничеству)
Быстро и результативно, рекомендую.
Ответный отзыв