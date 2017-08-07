direktkulakov

Сергей Кулаков direktkulakov

 
57 летРоссия/Курск
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Настрою рекламу в РСЯ БЕСПЛАТНО. За работу возьму небольшой % от чистой прибыли.

Добрый день, дорогие друзья) 

Я являюсь специалистом по РСЯ (Рекламная Сеть Яндекса) в Яндекс.Директ. 

Наверняка вам или вашим друзьям и знакомым я буду очень полезен, потому что могу грамотно и качественно настроить этот рекламный канал таким образом, чтобы он действительно продуктивно работал и приводил клиентов в бизнес. Кому-то смогу сделать это абсолютно БЕСПЛАТНО, с кем-то придется серьезно поработать за деньги. В общем и целом, все индивидуально. 

Пишите, звоните, спрашивайте. С удовольствием отвечу на все вопросы. 

Всем любви, добра и большую толпу довольных клиентов. Без них не получится)) 

P.S. Поделитесь этой информацией с друзьями. Возможно, кто-то меня очень сильно ищет)! Спасибо.

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