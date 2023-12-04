direktmaster

Директолог. Люблю все делать основательно.

Здравствуйте! Меня зовут Александр. Готов приступить к работе.

Как я работаю:

1. Делаю предварительный расчет Вашей прибыли с рекламы.

2. Делаю аудит сайта, отдела продаж. Даю рекомендации.

3. Провожу анализ конкурентов, чтобы усилить Ваше предложение и превзойти чужие.

4. Настраиваю рекламные кампании.

- Собираю семантическое ядро, "маски" и ключевые слова.

- Тестирую объявления, ключевые слова и картинки.

- Оставляю только работающие, отключаю, вычищаю все, что сливает бюджет.

- делаю анализ по адресам всех сайтов, где показываются объявления нецелевой аудитории и вычищаю мусорные.

Я указываю стоимость и время на создание и настройку одной рекламной кампании. Если нужна будет настройка других кампаний, на них стоимость будет ниже. Например, нужна настройка кампании для привлечения клиентов на обучение английскому. Но, помимо этого Вы еще обучаете испанскому, французскому и др. Или тот же английский, но временная акция, только для ... На это настраиваются отдельные кампании. Так реклама становится намного эффективнее и увеличивается количество заказов, и, как следствие денег.

От Вас нужна следующая информация:

1. Ваши специализации, навыки, возможности. Я это увижу на сайте, конечно, но, если хотите, можете что-то добавить.

2. Что выделяет Вас на рынке? В цифрах. Например, напишем (создадим) сайт с нуля в срок от 7 дней. И т.д. Это нужно, чтобы выделиться на фоне конкурентов и зацепить потенциальных клиентов.

3. Могут понадобиться визуальные материалы для создания рекламных объявлений - картинки, баннеры, логотипы. Это все есть на сайте, но, возможно, понадобятся еще, для тестирования картинок в объявлениях.

4. Какую сумму планируете потратить на рекламу. Это нужно, чтобы рассчитать Вашу прибыль с рекламы.

Если Вам нужен специалист на постоянной основе, я готов обсудить условия. Жду Вашего ответа.