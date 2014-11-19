Копирайтерского опыта не имею, красивым стройным слогом не владею, равно как широких и глубоких познаний в музыке, но имею давний стабильный интерес к написанию музыкальных биографий и определённое представление о некоторых музыкальных направлениях. Информацию предпочитаю черпать из разных источников, выделяя наиболее интересные и ценные моменты. Вообщем, копаться в жизни и творчестве музыкантов люблю, так что могу взяться за написание некоторого количества био. Пример подобной "работы" на музыкальном форуме под ником "preacher"

тема "Весь этот блюграсс"