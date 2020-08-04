Здравствуйте, меня зовут Александра и я начинающий копирайтер. На данный момент в моем портфолио более 40 работ разных тематик и направлений.

Сотрудничая со мной, Вы получаете:

- быстрое выполнение работы (2-3 часа на написание текста объемом 1,5к символов без пробелов);

- качество текста (90-100% оригинальности - дополнительно могу отправить отчет о проверке);

- приемлемая цена.

Кроме того, я могу быстро и качественно переработать Ваш текст, найти дополнительную литературу и источники; помочь с курсовыми и рефератами.