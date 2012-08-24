дизайнер одежды, разработка коллекций одежды под заказ.

Предыдущие места работы:

1. «OLAR», г. Москва. Производство и продажа женской одежды www.olar.ru 2008-август 2012.

Должность – дизайнер одежды

Должностные обязанности и достижения: Создание и разработка сезонных коллекций женской одежды с учетом современных тенденций моды, подбор цветовых блоков, ткани и фурнитуры. Разработка принтов. Документальное оформление эскизов моделей, разработка образца -эталона вместе с конструктором и технологом.

2.ООО «Вларан», г. Москва. Производство и оптовая продажа женской одежды.2007-2008

Должность- художник- модельер

Должностные обязанности и достижения: Разработка ассортиментного плана сезонных коллекций, отслеживание и анализ рынка одежды с учетом современных тенденций, технологий, разработка эскизов, эталонов-образцов, подбор ткани и фурнитуры. Руководство швейной лаборатории, контроль размещаемых коллекций на фабриках, расчет ценообразования, рентабельности моделей.

3. ООО "ЗИМА", г. Москва. Производство и продажа верхней женской одежды их натурального меха. (Производство на юге Китая) 2005-2007 . Должность дизайнер- маркетолог.

Должностные обязанности и достижения: Создание и разработка моделей женских пальто из натурального меха (норка, соболь, рысь), в результате изучения спроса на мировых рынках меха (Пекин, Греция, Дубай) и изучения основных тенденций моды на выставках (Гонконг, Милан), запуск на фабриках в Китае, контроль качества, подбор фурнитуры. Проживание в Китае.

Образование:

1. Ставропольский технологический институт сервиса (филиал Южно-Российского Государственного университета экономики и сервиса). Факультет: Экономический. Специальность: Экономист менеджер в сфере быта и услуг. Форма обучения: заочная. 2001-2006гг.

2. Ставропольское Краевое Художественное училище. Факультет: Дизайн. Специальность: Дизайнер одежды. Форма обучения: Дневная/Очная. 1996-2000гг.

Курсы и тренинги

1. Высшая школа стилистов имиджмейкеров при МГГУ им. Шолохова. Специальность- стилист имиджмейкер. 2012г

2.Adobe Illustrator CS5\CS4. Уровень 1. Создание векторных иллюстраций. Центр Компьютерного Обучения "Специалист" при МГТУ им. Н. Э. Баумана.2010г

Дополнительные навыки:

- Владение компьютером: Corel Draw, Adobe Photoshop, MS Office.

- Английский язык базовый

Контактные данные:

Моб.: +7 9165805977

E-mail: [email protected]