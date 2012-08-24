Предыдущие места работы:
1. «OLAR», г. Москва. Производство и продажа женской одежды www.olar.ru 2008-август 2012.
Должность – дизайнер одежды
Должностные обязанности и достижения: Создание и разработка сезонных коллекций женской одежды с учетом современных тенденций моды, подбор цветовых блоков, ткани и фурнитуры. Разработка принтов. Документальное оформление эскизов моделей, разработка образца -эталона вместе с конструктором и технологом.
2.ООО «Вларан», г. Москва. Производство и оптовая продажа женской одежды.2007-2008
Должность- художник- модельер
Должностные обязанности и достижения: Разработка ассортиментного плана сезонных коллекций, отслеживание и анализ рынка одежды с учетом современных тенденций, технологий, разработка эскизов, эталонов-образцов, подбор ткани и фурнитуры. Руководство швейной лаборатории, контроль размещаемых коллекций на фабриках, расчет ценообразования, рентабельности моделей.
3. ООО "ЗИМА", г. Москва. Производство и продажа верхней женской одежды их натурального меха. (Производство на юге Китая) 2005-2007 . Должность дизайнер- маркетолог.
Должностные обязанности и достижения: Создание и разработка моделей женских пальто из натурального меха (норка, соболь, рысь), в результате изучения спроса на мировых рынках меха (Пекин, Греция, Дубай) и изучения основных тенденций моды на выставках (Гонконг, Милан), запуск на фабриках в Китае, контроль качества, подбор фурнитуры. Проживание в Китае.
Образование:
1. Ставропольский технологический институт сервиса (филиал Южно-Российского Государственного университета экономики и сервиса). Факультет: Экономический. Специальность: Экономист менеджер в сфере быта и услуг. Форма обучения: заочная. 2001-2006гг.
2. Ставропольское Краевое Художественное училище. Факультет: Дизайн. Специальность: Дизайнер одежды. Форма обучения: Дневная/Очная. 1996-2000гг.
Курсы и тренинги
1. Высшая школа стилистов имиджмейкеров при МГГУ им. Шолохова. Специальность- стилист имиджмейкер. 2012г
2.Adobe Illustrator CS5\CS4. Уровень 1. Создание векторных иллюстраций. Центр Компьютерного Обучения "Специалист" при МГТУ им. Н. Э. Баумана.2010г
Дополнительные навыки:
- Владение компьютером: Corel Draw, Adobe Photoshop, MS Office.
- Английский язык базовый
Контактные данные:
Моб.: +7 9165805977
E-mail: [email protected]