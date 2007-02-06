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Кирилл Сайко dispraise

 
18 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Видео Редакт

Услуги Видеомонтажа

Я - видеомонтажер, готовый преобразить ваши видеозаписи в увлекательные и качественные видео-контенты. Мои услуги включают в себя:

  • Монтаж видео: Склейка и сведение видеороликов в единую, креативную и увлекательную историю.

  • Цветокоррекция и цветокалибровка: Улучшение качества изображения, сделаю ваши видео более яркими и привлекательными.

  • Звуковое сопровождение: Добавление музыкального сопровождения, звуковых эффектов и настройка аудио для качественного звучания.

  • Графика и анимация: Создание графических элементов, текстовой графики и анимации для более информативного и уникального видео-контента.

сотрудничая со мной вы можете ожидать:

  • Индивидуальный подход: Каждый проект рассматривается индивидуально, учитывая ваши пожелания и требования.

  • Соблюдение сроков: Гарантированное завершение проекта в указанные сроки.

  • Конфиденциальность: Ваши видео и данные останутся строго конфиденциальными.

Портфолио

Видеомонтаж
нет отзывов
$5/час
от $10от 2 дней
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