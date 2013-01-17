Java SE, Java EE, Ruby on Rails

Опыт работы свыше 8 лет:

Январь 2005 – февраль 2006

ГосНИИ АС – Информационные технологии/системная интеграция

Должность – инженер

Проектирование и разработка систем тестирования и тестовых стендов для проектного программного комплекса самолетов 5го поколения

Разработка системы компьютерного зрения и оцифровки чертежей самолетов и формирования базы данных как описательной части чертежей, так и построения 3Д моделей по чертежам

Февраль 2006 — декабрь 2010

ЗАО "Авиационный Консалтинг - ТЕХНО" — Информационные технологии/системная интеграция

Должность - инженер-конструктор

Проектирования и разработка систем финансовых и статистических расчетов, вывод результатов в виде отчетов в PDM\PLM – системах

Исследование рынка, проектирование и разработка системы простановки крепежа в обшивке самолетов и вертолетов. На текущий момент система не имеет аналогов в мире и широко используется в ведущих авиационных предприятиях России и Украины

Январь 2010 — по настоящее время

ЗАО "Авиационный Консалтинг - ТЕХНО" — Информационные технологии/системная интеграция

Начальник отдела разработки ПО

Проектирование и внедрение программного комплекса на ведущих авиационных предприятиях России и Украины

Ключевые навыки:

знание J2SE 1.4/1.6 (участие в коммерческих проектах).

понимание принципов ООП и умение их применять

опыт работы с MySQL, Apache Tomcat, nginx, Ant, Maven

базовые знания современных технологий разработки Java приложений, библиотек и фреймворков (Spring, Hibernate совместно с JPA, Apache Tiles, JMS Apache ActiveMQ)

продвинутый уровень знаний OC Unix/Linux

навыки работы с системами управления версиями git, hg

большой опыт работы в коммерческих проектах

знание технологий HTML/CSS, умение обрабатывать XML/XSLT, JSON

большой опыт использования JQuery

Дополнительные навыки

знание языка Python, использование фреймворка Django

опыт использования Ruby on Rails

умеете оживлять макеты из Photoshop, используя HTML (HAML), CSS и JavaScript (JQuery)

умение работать с devise,

обработаю как JSON, так и XML данные

fulltext search с использованием sunspot solr

Есть примеры и исходные коды.