Опыт работы свыше 8 лет:
Январь 2005 – февраль 2006
ГосНИИ АС – Информационные технологии/системная интеграция
Должность – инженер
Проектирование и разработка систем тестирования и тестовых стендов для проектного программного комплекса самолетов 5го поколения
Разработка системы компьютерного зрения и оцифровки чертежей самолетов и формирования базы данных как описательной части чертежей, так и построения 3Д моделей по чертежам
Февраль 2006 — декабрь 2010
ЗАО "Авиационный Консалтинг - ТЕХНО" — Информационные технологии/системная интеграция
Должность - инженер-конструктор
Проектирования и разработка систем финансовых и статистических расчетов, вывод результатов в виде отчетов в PDM\PLM – системах
Исследование рынка, проектирование и разработка системы простановки крепежа в обшивке самолетов и вертолетов. На текущий момент система не имеет аналогов в мире и широко используется в ведущих авиационных предприятиях России и Украины
Январь 2010 — по настоящее время
ЗАО "Авиационный Консалтинг - ТЕХНО" — Информационные технологии/системная интеграция
Начальник отдела разработки ПО
Проектирование и внедрение программного комплекса на ведущих авиационных предприятиях России и Украины
Ключевые навыки:
знание J2SE 1.4/1.6 (участие в коммерческих проектах).
понимание принципов ООП и умение их применять
опыт работы с MySQL, Apache Tomcat, nginx, Ant, Maven
базовые знания современных технологий разработки Java приложений, библиотек и фреймворков (Spring, Hibernate совместно с JPA, Apache Tiles, JMS Apache ActiveMQ)
продвинутый уровень знаний OC Unix/Linux
навыки работы с системами управления версиями git, hg
большой опыт работы в коммерческих проектах
знание технологий HTML/CSS, умение обрабатывать XML/XSLT, JSON
большой опыт использования JQuery
Дополнительные навыки
знание языка Python, использование фреймворка Django
опыт использования Ruby on Rails
умеете оживлять макеты из Photoshop, используя HTML (HAML), CSS и JavaScript (JQuery)
умение работать с devise,
обработаю как JSON, так и XML данные
fulltext search с использованием sunspot solr
Есть примеры и исходные коды.