distinctjob

Александр, 29 лет.
Математик, закончил университет, магистратуру, аспирантуру (все очно).
Работаю программистом с 1999 года.
Автоматизировал отдел снабжения, склады на крупном автомобильном гос.предприятии.
Поддерживал приложения на DB2.
Паралельно выполнял разовые заказы (на Delphi, JBuilder, VB, ...), в основном связанные с различными БД (Oarcle, MQSQL, Access,...).
Также написал программы для обработки xml файликов, отправки писем, для работы с документами MSOffice.
Неплохо знаю английский. Есть сертификат референта-переводчика.
Прошел курсы по java, J2EE. Выполнял WEB-проекты на Eclipse, JBuilder, WSAD.
Могу работать с
- Delphi + Oracle (или др. бд), WEB, xml, MSoffice
- Eclipse, JBuilder, WSAD
- PHP + MySQL
С уважением, Александр.