distinctjob

Александр, 29 лет.

Математик, закончил университет, магистратуру, аспирантуру (все очно).

Работаю программистом с 1999 года.

Автоматизировал отдел снабжения, склады на крупном автомобильном гос.предприятии.

Поддерживал приложения на DB2.

Паралельно выполнял разовые заказы (на Delphi, JBuilder, VB, ...), в основном связанные с различными БД (Oarcle, MQSQL, Access,...).

Также написал программы для обработки xml файликов, отправки писем, для работы с документами MSOffice.

Неплохо знаю английский. Есть сертификат референта-переводчика.

Прошел курсы по java, J2EE. Выполнял WEB-проекты на Eclipse, JBuilder, WSAD.

Могу работать с

- Delphi + Oracle (или др. бд), WEB, xml, MSoffice

- Eclipse, JBuilder, WSAD

- PHP + MySQL

С уважением, Александр.