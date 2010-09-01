Учусь на 4 курсе факультета журналистики. Пишу в журналы.

Опыт работы

Туристическое агентство «Робинзон» Работала менеджером по туризму с 01.05. 2010г – по 01.09.2010г. в мои обязанности входило: консультирование клиентов по телефону, подбор тура, бронирование тура, оформление договора с клиентом, денежно-кассовые операции, рекомендация по правилам пребывания в стране, отеле, особенности данного тура. Предупреждение клиента о смене времени вылета, если это необходимо. По возвращению клиента позвонить, узнать впечатления об отдыхе.

Журнал «Ключ» Работаю журналистом, пишу статьи на темы «семья», «здоровье»

http://key.in.ua/semya/79-dorogoj-supruzheskix-izmen.html

http://key.in.ua/zdorovye/100-idealnye-zhenskie-formy-vtoraya-storona-medali.html

Знание языков

• Русский, украинский и английский

• Русским и украинским на высоком уровне, английский – в процессе усовершенствования.

Навыки работы с компьютером и оргтехникой

• Microsoft Office Word и Adobe Pagemaker,

• Владею компьютером на уровне пользователя, быстро и грамотно набираю текст.