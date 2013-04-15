Создал 4 сайта на CMS Joomla: интернет-магазин, новостной портал, сайт индивидуального предпринимателя, сайт-визитка. Создал 4 cайта на CMS Wordpress. Знаю CMS 1С-Битрикс. Сотрудничаю с веб-дизайнером.
Я изучил 23 курса по программированию и SEO в московском интернет-университете Intuit. Получил 23 диплома по следующим изученным темам:
Введение в базы данных для школьников
Основы работы с Яндекс
Администрирование MySQL
Введение в СУБД MySQL
Спецификация языка HTML
Применение каскадных таблиц стилей CSS
Введение в технологии создания Интернет-узлов
Основы SQL
Теория и практика разработки современных клиентских веб-приложений
Web-программирование на PHP
Основы клиентской оптимизации
Введение в современные веб-технологии
Практика разработки Web-страниц
Основы работы с инструментами Яндекс
Введение в программирование на PHP5
Спецификация CSS2
Введение в CGI
Язык программирования PHP
Практикум по программированию на JavaScript
Основы программирования на JavaScript
Введение в JavaScript
CSS
(сертификация)
Введение в HTML