Занимаюсь созданием сайтов на Joomla любой сложности.HTML+CSS,PHP,JScript

Создал 4 сайта на CMS Joomla: интернет-магазин, новостной портал, сайт индивидуального предпринимателя, сайт-визитка. Создал 4 cайта на CMS Wordpress. Знаю CMS 1С-Битрикс. Сотрудничаю с веб-дизайнером.

Я изучил 23 курса по программированию и SEO в московском интернет-университете Intuit. Получил 23 диплома по следующим изученным темам:

Введение в базы данных для школьников

Основы работы с Яндекс

Администрирование MySQL

Введение в СУБД MySQL

Спецификация языка HTML

Применение каскадных таблиц стилей CSS

Введение в технологии создания Интернет-узлов

Основы SQL

Теория и практика разработки современных клиентских веб-приложений

Web-программирование на PHP

Основы клиентской оптимизации

Введение в современные веб-технологии

Практика разработки Web-страниц

Основы работы с инструментами Яндекс

Введение в программирование на PHP5

Спецификация CSS2

Введение в CGI

Язык программирования PHP

Практикум по программированию на JavaScript

Основы программирования на JavaScript

Введение в JavaScript

CSS

(сертификация)

Введение в HTML