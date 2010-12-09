Качественные и быстрые переводы любой сложности RU-EN-RU

Более 7 лет занималась устным и письменным переводом и написанием текстов различной тематики. Работаю быстро, к любому проекту подхожу ответственно.

Имею два незаконченных высших образования: экономическое и лингвистическое. Учусь на факультете искусств.

Связь через скайп или аську.