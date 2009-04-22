diww

Ирина diww

 
35 летУкраина/Харьков
15 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Описание профиля отсутствует
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Отзывы заказчиков
almacom
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Из отсканированного текста в Excell
Сделала в срок и качественно.
оплата в срок,без задержек
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