Регистрация
Вход
RU
UA
Заказы
Фрилансеры
Портфолио
Блог
Ирина
diww
diww
35 лет
Украина
/
Харьков
15 лет на
фриланс
-бирже
Была
4 года назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Портфолио
Все категории
Образец макета листовки
281 просмотр
Тематические и детские парки в Испании
209 просмотров
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Алексей Сергевв
almacom
45 лет
Россия
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
47 отзывов
(-2)
$10
10 баллов
15 лет назад
Из отсканированного текста в Excell
Сделала в срок и качественно.
оплата в срок,без задержек
Ответный отзыв
Предложить заказ
Отправить сообщение
Примеры работ
2
Отзывы заказчиков
1
Свернуть сайдбар