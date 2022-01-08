Разработчик Python. Боты. Парсеры. Автоматизация. Криптовалюта. Игры.

Имею опыт создания различных ботов: парсеры, телеграмм-боты, автоматизация браузера, Windows и Android.

Среди моих проектов:

✅ Торговые боты для криптовалютных бирж ﻿(например, Binance, FTX).

✅ Бот для поиска вилок и ставок в онлайн-букмекерских конторах и автоматизации процесса ставок (например, William Hill, Betfair, Pinnacle, Bet365).

✅ Парсеры различного рода.

✅ Авторегистраторы аккаунтов в соцсетях.

... и многое другое.

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