Разработчик Python. Боты. Парсеры. Автоматизация. Криптовалюта. Игры.
Имею опыт создания различных ботов: парсеры, телеграмм-боты, автоматизация браузера, Windows и Android.
Среди моих проектов:
✅ Торговые боты для криптовалютных бирж (например, Binance, FTX).
✅ Бот для поиска вилок и ставок в онлайн-букмекерских конторах и автоматизации процесса ставок (например, William Hill, Betfair, Pinnacle, Bet365).
✅ Парсеры различного рода.
✅ Авторегистраторы аккаунтов в соцсетях.
... и многое другое.
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Портфолио
- Очиститель "пыли" на криптовалютной бирже23 просмотра
- Парсер для интернет-магазинов29 просмотров
- Тестировщик стратегий на прошлом (Backtest)25 просмотров
- Криптовалютный торговый бот30 просмотров