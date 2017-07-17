Юрист

Высшее юридическое образование. Опыт работы юристом 3 года. Специализация - гражданское, семейное, наследственное, земельное право. Подготовлю для Вас исковые заявления, договора, претензии, заявления в различные государственные органы.

Профессионально проконсультирую по вопросам оформления земли, домов. Также предпочтительнее договора купли-продажи, дарения недвижимости, подготовка документов для регистрации юрлиц и ИП.