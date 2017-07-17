diz91

Инга diz91

 
32 годаРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Юрист

Высшее юридическое образование. Опыт работы юристом 3 года. Специализация - гражданское, семейное, наследственное, земельное право. Подготовлю для Вас исковые заявления, договора, претензии, заявления в различные государственные органы. 

Профессионально проконсультирую по вопросам оформления земли, домов. Также предпочтительнее договора купли-продажи, дарения недвижимости, подготовка документов для регистрации юрлиц и ИП. 

Юридические услуги
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$10/час
от $10от 1 дня
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