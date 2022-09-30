Дизайнер маркетплейсов
Меня зовут Катя, я дизайнер, маркетолог. Более 1 года помогаю малому и среднему бизнесу в продвижении товаров или услуг. Оформляю продающий визуал.Работаю на результат!
Мои услуги:
◾️Оформление сообществ ВК
◾️Оформление аккаунтов и истории в INSTAGRAM
— оформление и ведение вашего профиля «под ключ»
— услуги по отдельности (обложки на актуальные, визуал ленты, аватар и тд)
◾️ОТДЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
— Дизайн карточек маркетплейсов.
— Рекламные баннеры для постов, сторис.
— Полиграфия (листовка, баннер, визитка, буклет, меню, прайс, сертификат, диплом)
Если вы хотите красиво «упаковать» и продать свой продукт — жду вашего сообщения.
Учту все Ваши пожелания. Постоянным клиентам делаю скидки.
Со мной легко и комфортно.
Я против войны в Украине!