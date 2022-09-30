Дизайнер маркетплейсов

Меня зовут Катя, я дизайнер, маркетолог. Более 1 года помогаю малому и среднему бизнесу в продвижении товаров или услуг. Оформляю продающий визуал.Работаю на результат!

Мои услуги:

◾️Оформление сообществ ВК

◾️Оформление аккаунтов и истории в INSTAGRAM

— оформление и ведение вашего профиля «под ключ»

— услуги по отдельности (обложки на актуальные, визуал ленты, аватар и тд)

◾️ОТДЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

— Дизайн карточек маркетплейсов.

— Рекламные баннеры для постов, сторис.

— Полиграфия (листовка, баннер, визитка, буклет, меню, прайс, сертификат, диплом)

Если вы хотите красиво «упаковать» и продать свой продукт — жду вашего сообщения.

Учту все Ваши пожелания. Постоянным клиентам делаю скидки.

Со мной легко и комфортно.