Illustration & Desidn

Кто я?

Я Мурашко Максим (Dizago) Художник и дизайнер. Рисую из головы и с натуры, рисую карандашами и на компьютере. Рисую с самого детства и до сих пор с радостью это делаю.

Что я предлагаю?

Оригинальные иллюстрации от руки или на компьютере, которые никогда не выходят из моды и способны подчеркнуть индивидуальность как имиджа человека, так и целой компании. Во времена интернета стал популярен сухой минимализм, а с помощью ярких иллюстраций легко будет выделиться и запомниться. Логотипы, персональные знаки, эмблемы и тотэмы, любой визуальный образ, который соберёт в себе личность, объединит характеристики и качества вашей компании, клуба или группы.