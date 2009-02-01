Александр Вельнев dizain-grafdizain-graf
NaN летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Участник команды фрилансеров ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ
Направление деятельности в команде - создание сайтов:
1. Дизайн
2. Верстка
3. Flash-сайты
А также индивидуальная работа:
* разработка фирменного стиля (айдентика)
* разработка материалов для рекламных компаний
Сроки выполнения:
5-7 дней
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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