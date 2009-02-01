dizain-graf

Александр Вельнев dizain-graf

 
NaN летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Участник команды фрилансеров ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ

Направление деятельности в команде - создание сайтов:

1. Дизайн

2. Верстка

3. Flash-сайты

А также индивидуальная работа:

* разработка фирменного стиля (айдентика)

* разработка материалов для рекламных компаний

Сроки выполнения:

5-7 дней

Flash
Портфолио