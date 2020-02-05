Оперативнее всего отвечаю WhatsApp +7(995)110-89-44 (пожалуйста пишите только WhatsApp), почта [email protected]
Мой основной аккаунт https://freelance.ru/intriga_a - смотрите портфолио и отзывы, 1 место в каталоге фрилансеров в разделе архитектура и интерьер.
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Всем доброго дня!
Меня зовут Анна, я предлагаю свои услуги по удаленному дизайну интерьеров, 3д визуализации, 3д моделированию.
Я - не дизайн студия, я - частный дизайнер интерьера, поэтому могу гарантировать индивидуальный подход и внимательное отношение к каждому клиенту. Каждый проект выполняю лично, без привлечения других сотрудников.
Люблю свою работу и не использую шаблонные решения, в каждый проект вкладываю душу и стараюсь прочувствовать пожелания своих заказчиков.
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Средние цены:
Эскизный дизайн проект 500 рублей за квадрат (визуализация+планировка)
Полный дизайн проект 950 рублей за квадрат (визуализация+планировка+чертежи+спецификации).
Окончательные цены могу озвучить в день обращения, стоимость зависит от общей квадратуры и назначения помещения.