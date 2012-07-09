Здравствуйте!
Я занимаюсь разработкой сайтов любой сложности. От сайта-визитки до крупного информационного портала.
Предпочитаю работать одна, но могу работать и в команде, если того требует конкретный проект.
Отлично знаю многие популярные CMS, не только на уровне администрирования, но и на уровне программирования.
Примерные цены на проекты:
-Сайт визитка -----------10000-15000 рублей. Сроки изготовления до 5 дней. Дизайн эксклюзивный.
-Мини-сайт----------------3000 рублей. Включает в себя систему управления и шаблонный дизайн. Сроки изготовления 1-2 дня.
-Интернет магазин-----15000-35000 рублей. Сроки изготовления до 10 дней(обычно быстрее).
Проекты не подходящие ни под одну из указанных выше категорий оплачиваются по индивидуальным тарифам.
И еще хочется сказать что цены приблизительные. Все мы люди и всегда сможем договориться.
Я гарантирую оперативность и качество разработок и тех поддержку в течении года после сдачи проекта.
Связаться со мной можно следующими способами:
телефон: +7-923-643-59-20 (круглосуточно)
ICQ: 427343077
e-mail: [email protected]
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