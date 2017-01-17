dizaur

Дмитрий dizaur

 
32 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Создание адаптивных сайтов любой сложности, работа с различными CMS и фреймворками

E-mail: [email protected]

Скайп: только заказчику

Навыки:

  • HTML5, CSS3, jQuery.
  • Адаптивная верстка.
  • Bootstrap 3.
  • Bourbon
  • LESS/SCSS
  • Gulp
  • Git
  • Аккуратный код.
  • Соблюдение стандартов W3C.
  • Адаптация / внедрение плагинов.
  • Использование спрайтов.
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
  • Реализация pixel perfect.
  • Кроссбраузерность (Chrome 42+, Firefox 37+, InternetExplorer 8+, Safari 5+, Opera 28+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).