Создание адаптивных сайтов любой сложности, работа с различными CMS и фреймворками
E-mail: [email protected]
Скайп: только заказчику
Навыки:
- HTML5, CSS3, jQuery.
- Адаптивная верстка.
- Bootstrap 3.
- Bourbon
- LESS/SCSS
- Gulp
- Git
- Аккуратный код.
- Соблюдение стандартов W3C.
- Адаптация / внедрение плагинов.
- Использование спрайтов.
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
- Реализация pixel perfect.
- Кроссбраузерность (Chrome 42+, Firefox 37+, InternetExplorer 8+, Safari 5+, Opera 28+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).
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