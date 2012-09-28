dizballanze

Web-разработчик со стажем 3+ лет
Python/Django/Postgresql/MySQL
NoSQL – Redis/MemcacheDB
3 года опыта в разработке на языке PHP
Хорошие знания в ООП и Паттернах проектирования
Хорошие знания JavaScript (Node.js, Ajax, jQuery, jQueryUI)
Опыт работы с Zend Framework 1 год+, Yii 1 год+
Опыт работы в ОС Linux более трех лет
Есть необходимые знания по реализации поиска при помощи Sphinx
Опыт оптимизации нагрузки и клиентской оптимизации
Разработка по методике TDD (PHPUnit, Selenium)
Есть опыт разработки приложений Вконтакте