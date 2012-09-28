dizballanze

Web-разработчик со стажем 3+ лет

Python/Django/Postgresql/MySQL

NoSQL – Redis/MemcacheDB

3 года опыта в разработке на языке PHP

Хорошие знания в ООП и Паттернах проектирования

Хорошие знания JavaScript (Node.js, Ajax, jQuery, jQueryUI)

Опыт работы с Zend Framework 1 год+, Yii 1 год+

Опыт работы в ОС Linux более трех лет

Есть необходимые знания по реализации поиска при помощи Sphinx

Опыт оптимизации нагрузки и клиентской оптимизации

Разработка по методике TDD (PHPUnit, Selenium)

Есть опыт разработки приложений Вконтакте