Web Developer | Frontend Developer
Я Frontend Developer с опытом работы более года в разработке. Постоянно развиваюсь и изучаю новые технологии в IT, используя их на практике создания сайтов. Также преподаю в онлайн-школе программирования такие направления как Scratch, Компьютерную грамотность, HTML/CSS, JavaScript, Node.js, Figma/Tilda. Также занимаюсь разработкой материалов для изучения данных направлений.
Мой опыт включает в себя следующие технологии:
- Веб-языки: HTML, CSS, CSS-препроцессоры, JavaScript, PHP, Node.js;
- Базы данных: mySQL;
- CMS: Wordpress;
- Репозитории: GitHub;
- Инструменты дизайна: Photoshop.
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Портфолио
- Personal Page29 просмотров
- Kreo. Digital projects31 просмотр
- Digital agency40 просмотров
- BoxPortfolio33 просмотра
- Реализация webpay оплаты на сайте32 просмотра
Уроки и Репетиторство
нет отзывов
$2/час
от $20от 2 дней
#31
HTML-верстка
нет отзывов
$4/час
от $100от 3 дней
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