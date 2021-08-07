Web Developer | Frontend Developer

Я Frontend Developer с опытом работы более года в разработке. Постоянно развиваюсь и изучаю новые технологии в IT, используя их на практике создания сайтов. Также преподаю в онлайн-школе программирования такие направления как Scratch, Компьютерную грамотность, HTML/CSS, JavaScript, Node.js, Figma/Tilda. Также занимаюсь разработкой материалов для изучения данных направлений.

Мой опыт включает в себя следующие технологии:

- Веб-языки: HTML, CSS, CSS-препроцессоры, JavaScript, PHP, Node.js;

- Базы данных: mySQL;

- CMS: Wordpress;

- Репозитории: GitHub;

- Инструменты дизайна: Photoshop.