dj_dmitry

Джафаров Дмитрий dj_dmitry

 
39 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Разработка дизайна интерьеров...

Джафаров Дмитрий Яшарович

Мобильный телефон:

80979105755

Дата рождения:

04.07.1985 г.,

Семейное положение:

Не женат

Образование:

2002г. – 2008г.

Киевский Политехнический Институт. Институт Телекоммуникационных Систем. Кафедра средств телекоммуникаций. Получен диплом специалиста.

Опыт работы:

2004-2006 - Компания "Aers". Проектирование планировки зданий в программе AUTOCAD.

2006 – Golden Telecom. Стажёр в области линейного учёта включения клиентов.

2006-2008 компания Europeum. Помощник архитектора. По совместительству визуализатор мебели.

2008- компания «Элит-Эдельвейс» Дизайнер, визуализатор интеръера.

Дополнительная информация:

Свободно владею персональным компьютером как пользователь.

Иностранный язык - английский (хорошо).

Знание пакетов 3Dmax, vray, AutoCAD, Photoshop.

Есть загран. паспорт, права кат.В.

Портфолио