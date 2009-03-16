Джафаров Дмитрий Яшарович
Мобильный телефон:
80979105755
Дата рождения:
04.07.1985 г.,
Семейное положение:
Не женат
Образование:
2002г. – 2008г.
Киевский Политехнический Институт. Институт Телекоммуникационных Систем. Кафедра средств телекоммуникаций. Получен диплом специалиста.
Опыт работы:
2004-2006 - Компания "Aers". Проектирование планировки зданий в программе AUTOCAD.
2006 – Golden Telecom. Стажёр в области линейного учёта включения клиентов.
2006-2008 компания Europeum. Помощник архитектора. По совместительству визуализатор мебели.
2008- компания «Элит-Эдельвейс» Дизайнер, визуализатор интеръера.
Дополнительная информация:
Свободно владею персональным компьютером как пользователь.
Иностранный язык - английский (хорошо).
Знание пакетов 3Dmax, vray, AutoCAD, Photoshop.
Есть загран. паспорт, права кат.В.
Портфолио
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