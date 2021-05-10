Современный UI/UX дизайн

👋Привет!

Меня зовут Даша, мне 24 года и я влюблена в дизайн! Свободное время я трачу на повышение квалификации как дизайнера: смотрю лекции, участвую в конференциях, читаю статьи. И все это для того, что бы ваш дизайн был лучше

Процесс создания дизайна

1. Тз. Если есть сформулированное техническое задание-прекрасно, но если нет, то я с радостью помогу вас определиться. Мы составим примерный список блоков, сформулируем ключевые мысли, которые важно донести до пользователя

2. Сроки. Мы обсуждаем срок выполнения и стоимость конечной работы

3. Прототип. На основе тз или нашей беседы я создам прототип-основу будущего сайта, при необходимости-вносим корректировки и …

4. Дизайн! На данном этапе очень много субъективности, поэтому если вам что-то не понравится-смело пишите. Мы все обсудим, и я сделаем так, что вы будете довольны

5. Оплата. После утверждения дизайна вы оплачиваете полную стоимость работы и вместо чаевых-можете оставить отзыв. Мне будет очень приятно

☎️Контакты:

телеграмм:@djadaeva