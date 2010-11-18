Тексты, новости, работа с контентом, копирайтинг, seo-копирайтинг.
Работаю с текстами более 8 лет.
Чем занимался, занимаюсь в настоящее время и готов заниматься в будущем:
- написание статей;
- новости (мониторинг источников, перевод, рерайт);
- работа с контентом (поиск, адаптация, публикация);
- копирайтинг;
- seo-копирайтинг.
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Портфолио
- SEO-копирайтинг #4195 просмотров
- SEO-копирайтинг #3216 просмотров
- SEO-копирайтинг #2188 просмотров
- SEO-копирайтинг #1171 просмотр
- Буклет VIPSEO188 просмотров
- Введение в частные инвестиции180 просмотров
- Кинобайки262 просмотра
- Дважды рожденная солнцем196 просмотров