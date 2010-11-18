Тексты, новости, работа с контентом, копирайтинг, seo-копирайтинг.

Работаю с текстами более 8 лет.

Чем занимался, занимаюсь в настоящее время и готов заниматься в будущем:

- написание статей;

- новости (мониторинг источников, перевод, рерайт);

- работа с контентом (поиск, адаптация, публикация);

- копирайтинг;

- seo-копирайтинг.