djanelaevskaja

Евгения djanelaevskaja

 
33 годаУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Верстка корпоративного дайджеста. Оперативно

    $100

    Необходимо сверстать корпоративный дайджест. Дайджест выпускается в электронном варианте Шаблон в InDesigne есть, надо разместить текст и картинки. Объем 22 стр +- 2-3 стр. Также необходимо частично оформить обложку. Готовый дайджест необходим в Чт утром!!! Не ...

    InDesign
    Верстка полиграфии9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка в корп. стиле и дизайн обложки буклета

    $50

    Необходимо: - разработать качественный (!!!) дизайн обложки корпоративного буклета - сверстать, соблюдая корпоративный стиль. Не простая верстка, а с использованием большого количества картинок, которые частично прийдется подискивать самостоятельно, с дальнейшей их обработкой. Должно смотреться современно! Сверстать необходимо ...

    InDesign
    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Плакат А2 срочно

    $18

    Нобходимо сделать цветной плакат формата А2 для поздравления мужчин компании. Строгий офисный стиль (но не совок!!!) Текст есть, необходимо только его оформить красиво. И разбавить это все графическими элементами и вставить логотип компании. (Сильно изощраться нет ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн логотипа танцевального коллектива

    $40

    Необходимо создать логотип молодому аматорскому танцевальному коллективу BeyonD Вся информация по требованиям в приложении "Бриф" По предоплате не работаем. Необходимо разработать несколько значительно отличающихся вариантов (минимум 3), после чего выбирается один и дорабатывается. После оплаты - получение ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн и верстка каталога продукции

    $100

    Необходимо разработать 3 варианта дизайна, в котором будет выполнен каталог продукции, соблюдая фирменный стиль компании. это титульная страница, оформление страниц(рамки или шапки на каждой странице на усмотрение и чувство дизайнера) Сверстать каталог в утвержденном дизайне.(12 стр. ...

    InDesign
    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн листовки А4 для электронной рассылки

    Необходимо создать листовку формата А4 альбомной ориентации в корпоративном стиле(примеры предыдущих работ есть) Тескт, фото, задумка есть. Листовка предназначена для электронной рассылки. Если понравится работа дизайнера,, то возможно постоянное сотрудничество.

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Верстка дайджеста в inDesign. Срочно

    Работа очень срочная!!! На завтра(28.09) необходимо сверстать корпоративный дайджест. Исходный вариант есть. Необходимо только в правильном порядке расположить текст и картинки. Приблизительно 20 страниц + обложка. Программа - inDesign.

    InDesign
    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
Paco-boy
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
11 часов назад
$40
10 баллов
10 лет назад
Верстка в корп. стиле и дизайн обложки буклета
Отличный заказчик. Приятно было поработать. Оплата в срок....
Работа сделана в соответствии с требованиями
Ответный отзыв
GALO
Иван 
49 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Дизайн и верстка каталога продукции
Старался
Иван замечательно сработал. Сделал все как требовалось, не смотря на очень сжатые сроки и необходимость работать даже ночью. Рады сотрудничеству и в дальнейшем в случае необходимости планируем обращаться.
Ответный отзыв
7onof
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
91 отзыв(-2)
$18
10 баллов
10 лет назад
Плакат А2 срочно
Евгения - отличный заказчик! Четко поставила задачу, всегда была на связи и очень быстро произвела оплату. Было приятно работать. Спасибо! Всем рекомендую!
Хорошо сработано
Ответный отзыв
nixXxon86
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$40
10 баллов
11 лет назад
Дизайн логотипа танцевального коллектива
Четко поставленная задача. Оплата вовремя. Успехов!
Замечательно сработал! Профессональный подход к делу и живая фантазия. Все сделал быстро и внес все правки!!!
Ответный отзыв
Mariny
Марина 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Дизайн листовки А4 для электронной рассылки
Приятно было сотрудничать. Спасибо.
Хорошая работа
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