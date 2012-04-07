djanelaevskaja

Необходимо сверстать корпоративный дайджест. Дайджест выпускается в электронном варианте Шаблон в InDesigne есть, надо разместить текст и картинки. Объем 22 стр +- 2-3 стр. Также необходимо частично оформить обложку. Готовый дайджест необходим в Чт утром!!! Не ...
- $100Верстка полиграфии9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Необходимо: - разработать качественный (!!!) дизайн обложки корпоративного буклета - сверстать, соблюдая корпоративный стиль. Не простая верстка, а с использованием большого количества картинок, которые частично прийдется подискивать самостоятельно, с дальнейшей их обработкой. Должно смотреться современно! Сверстать необходимо ...Завершен11 лет назад
- $18
Нобходимо сделать цветной плакат формата А2 для поздравления мужчин компании. Строгий офисный стиль (но не совок!!!) Текст есть, необходимо только его оформить красиво. И разбавить это все графическими элементами и вставить логотип компании. (Сильно изощраться нет ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $40
Необходимо создать логотип молодому аматорскому танцевальному коллективу BeyonD Вся информация по требованиям в приложении "Бриф" По предоплате не работаем. Необходимо разработать несколько значительно отличающихся вариантов (минимум 3), после чего выбирается один и дорабатывается. После оплаты - получение ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Необходимо разработать 3 варианта дизайна, в котором будет выполнен каталог продукции, соблюдая фирменный стиль компании. это титульная страница, оформление страниц(рамки или шапки на каждой странице на усмотрение и чувство дизайнера) Сверстать каталог в утвержденном дизайне.(12 стр. ...Завершен11 лет назад
Необходимо создать листовку формата А4 альбомной ориентации в корпоративном стиле(примеры предыдущих работ есть) Тескт, фото, задумка есть. Листовка предназначена для электронной рассылки. Если понравится работа дизайнера,, то возможно постоянное сотрудничество.Завершен11 лет назад
Работа очень срочная!!! На завтра(28.09) необходимо сверстать корпоративный дайджест. Исходный вариант есть. Необходимо только в правильном порядке расположить текст и картинки. Приблизительно 20 страниц + обложка. Программа - inDesign.Завершен11 лет назад