djanelaevskaja

Нобходимо сделать цветной плакат формата А2 для поздравления мужчин компании. Строгий офисный стиль (но не совок!!!) Текст есть, необходимо только его оформить красиво. И разбавить это все графическими элементами и вставить логотип компании. (Сильно изощраться нет ...