django

Сергей Резин django

 
36 летУкраина/Донецк
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Web developer (PHP,JS,JAVA,HTML,CSS,AJAX,SMARTY) + MySQL,Oracle

Web developer (PHP,JS,JAVA,HTML,CSS,AJAX,SMARTY) + MySQL,Oracle

Услуги Web разработчика:

- Создание дизайна и программной части сайта любой сложности с нуля.

- Создание модулей любой сложности для сайта и их интегрирование

- Изменение и доработка готовых сайтов любой сложности .

- Изменение и доработка готовых модулей любой сложности.

Низкая цена и высокое качество.

Оплата - после выполнения работы.

Контакты:

ICQ: 416-033-856

Scype - maysarov

E-mail: [email protected]

PHPJavascriptMySQLOracleHTMLCSSAjaxJava
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#963
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $20
от 5 дней
#2228
Веб-программирование
нет отзывов
от $20
от 3 дней
#4035
HTML-верстка
нет отзывов
от $10
от 2 дней
#5251