Web developer (PHP,JS,JAVA,HTML,CSS,AJAX,SMARTY) + MySQL,Oracle
Web developer (PHP,JS,JAVA,HTML,CSS,AJAX,SMARTY) + MySQL,Oracle
Услуги Web разработчика:
- Создание дизайна и программной части сайта любой сложности с нуля.
- Создание модулей любой сложности для сайта и их интегрирование
- Изменение и доработка готовых сайтов любой сложности .
- Изменение и доработка готовых модулей любой сложности.
Низкая цена и высокое качество.
Оплата - после выполнения работы.
Контакты:
ICQ: 416-033-856
Scype - maysarov
E-mail: [email protected]
Тестирование сайтов
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от $10
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Сайты «под ключ»
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Веб-программирование
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от 3 дней
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HTML-верстка
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