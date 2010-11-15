Web developer (PHP,JS,JAVA,HTML,CSS,AJAX,SMARTY) + MySQL,Oracle

Web developer (PHP,JS,JAVA,HTML,CSS,AJAX,SMARTY) + MySQL,Oracle

Услуги Web разработчика:

- Создание дизайна и программной части сайта любой сложности с нуля.

- Создание модулей любой сложности для сайта и их интегрирование

- Изменение и доработка готовых сайтов любой сложности .

- Изменение и доработка готовых модулей любой сложности.

Низкая цена и высокое качество.

Оплата - после выполнения работы.

Контакты:

ICQ: 416-033-856

Scype - maysarov

E-mail: [email protected]