Сделаю для вас рерайт или копирайт. Ставьте на новичка, не подведу!)

Пишу давно, но всё больше в стол ( или в системный блок, если угодно). Однако, приходит время, когда пора выходить из тени. Отправляюсь в плаванье за вашими заказами. Не сомневайтесь, всё будет сделано качественно и в срок.Я полна вдохновения, а горящие глаза и быстрые руки--тому подтверждение.

С удовольствие сделаю рерайт, копирайт, сложу стихи, а может прозу.Присылайте задания, а я выполню их с максимальной отдачей.