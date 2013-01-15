Ермакова Кристина

·28 лет (23 августа 1984) ·Женский пол ·Москва, не готова к переезду ·Не готова к командировкам

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+7 916 0120284

·[email protected]желаемый способ связи

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Желаемая должность и зарплата

Веб-аналитик

Информационные технологии, интернет, телеком— Аналитик

— Маркетинг

— Оптимизация сайта (SEO)

Частичная занятость, Удаленная работа

Образование

2006

Московский государственный университет сервиса (городской филиал областного), г. Москва

"Информационные системы и технологии в системах массовой информации", Специалист

Знание языков

Русский — родной

Английский — читаю профессиональную литературу

Французский — базовые знания

Повышение квалификации, курсы

2009

"Оптимизация и продвижение сайта"

Институт Информационных Технологий, Специалист

2009

"Основы Adobe Flash CS4"

Компьютерный центр МГТУ им. Баумана, Специалист

2008

"HTML и CSS"

Компьютерный центр МГТУ им. Баумана, Специалист

2008

«Программирование для Internet на PHP»

Московский авиационный институт , Специалист

Опыт работы 5 лет 7 месяцев

Февраль 2010 — по настоящее время (3 года)

Комапния "Itec" — Маркетинг/реклама/PR

Менеджер интернет- проектов

Поддерживаю 4 интернет-проекта (сайта) на битриксе. Занимаюсь продвижением этих сайтов.

• Комплексный аудит сайтов и эффективности кампаний по их продвижению.

• Полное сопровождение проекта, включая общение с клиентами.

Январь 2009 — по настоящее время (4 года 1 месяц)

"Фландрия-Фэшн"

Web-дизайнер (фрилансер)

Разработка дизайна, программрование Web-сайта.

Отличные навыки создания, поиска, обработки и подготовки изображений специально для Web. Работа как с растровыми (уверенный пользователь Photoshop, опыт порядка 6 лет), так и с векторными изображениями (CorelDraw, Illustrator). При необходимости - внедрение flash-графики, видео- и аудиоданных на сайт (включая потоковое воспроизведение). Глубокое понимание специфики обработки и подготовки медиаконтента для web. Неукоснительное следование и поддержание фирменного стиля компании.

• Комплексный аудит сайтов и эффективности кампаний по их продвижению.

• Полное сопровождение проекта, включая общение с клиентами.

Июнь 2009 — Февраль 2010 (9 месяцев)

РоллХолл — Шоу-бизнес/развлечения/игорный бизнес

Менеджер интернет-проектов

Организация разработки сайта компании

- Разработка стратегии развития веб-сайта, внедрение новых сервисов и проектов

- Непосредственное участие в продвижения веб-сайта

- Поддержка работоспособности сайта

- Изменение, наполнение (товаров), текстовой информации и графических изображений

- Добавление/удаление разделов сайта

- Подбор, редактирование и написание текстов разделов сайта

- Статистика сайта

- Оформление торговой документации, отчетность.

- Введение 4 сайтов

Июль 2007 — Декабрь 2008 (1 год 6 месяцев)

Компания "Дюйм"

Админстратор сайта

Обновление информации на сайте компании:

1. Подготовка материалов для размещения информации.

• Получение необходимой информации от сотрудников компании.

• Сканирование необходимых документов.

• Подготовка изображений для размещения на сайте сайта (корректировка цвета, контраста, яркости; изменение размера; обрисовка; создание флеш-анимации).

• Адаптация материалов к использованию в Интернете (расстановка ссылок, иллюстрирование, добавление интерактивных возможностей, создание гипертекстов и т.д.).

2. Размещение информации на сайте компании при помощи системы informika.

3. Занесение информации на сайт при помощи FTP-доступа. Материалы для загрузки:

• Сертификаты.

• Паспорта.

• Каталоги производителей.

• Рекламные буклеты.

• Статьи.

• Презентации.

• Прочая техническая информация.

• Изображения.

Обновление информации в информационной системе (НС) для выгрузки на сайт:

1. Подготовка материалов для занесения в информационную систему.

• Подготовка таблиц по связи товара с сертификатами и технической/рекламной документацией.

• Подготовка таблиц по связи товара с размерным классификатором.

• Подготовка таблиц по связи товара/товарной группы с изображением.

2. Загрузка подготовленной информации в информационную систему.

3. Управление отображением конкретного товара на сайте (по необходимости).

Достижения:

1. Разработала размерный классификатор для сайта.

2. Занималась тестированием сайта.

3. Написала регламент и концепцию сайта.

Ключевые навыки

Разработка и поддержка интернет-проектов.

Знание PHP‚ JavaScript‚ MySQL‚ HTML‚ CSS

Графических пакеты: Adobe Photoshop CS, Corel Draw;

Платформами редактирования сайтов: CMS, InFormica;

Web-аналитика:

• Углублённая настройка GoogleAnalytics и Яндекс Метрики (фильтры, цели, сегменты,E-commerce, CustomVar, методы OnClick на кнопки, и пр.).

• Аналитика рекламных кампаний по целевым конверсиям.

• Анализ источников трафика. Выработка рекомендаций для клиента по перераспределению рекламных бюджетов.

• Изменение landing-pages и аналитика конверсии.

Usability:

• Составление ТЗ на улучшение usability сайта.

• Тестирование разных вариантов страниц и элементов (Google Website Optimizer, A/B, сплит- и мультитестирование страниц и элементов сайта).

• Анализ и аудит юзабилити сайтов конкурентов.

Гражданство, время в пути до работы

Гражданство: Россия

Разрешение на работу: Россия

Желательное время в пути до работы: Не имеет значения

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