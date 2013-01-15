Ермакова Кристина
·28 лет (23 августа 1984) ·Женский пол ·Москва, не готова к переезду ·Не готова к командировкам
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+7 916 0120284
·[email protected]желаемый способ связи
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Желаемая должность и зарплата
Веб-аналитик
Информационные технологии, интернет, телеком— Аналитик
— Маркетинг
— Оптимизация сайта (SEO)
Частичная занятость, Удаленная работа
Образование
2006
Московский государственный университет сервиса (городской филиал областного), г. Москва
"Информационные системы и технологии в системах массовой информации", Специалист
Знание языков
Русский — родной
Английский — читаю профессиональную литературу
Французский — базовые знания
Повышение квалификации, курсы
2009
"Оптимизация и продвижение сайта"
Институт Информационных Технологий, Специалист
2009
"Основы Adobe Flash CS4"
Компьютерный центр МГТУ им. Баумана, Специалист
2008
"HTML и CSS"
Компьютерный центр МГТУ им. Баумана, Специалист
2008
«Программирование для Internet на PHP»
Московский авиационный институт , Специалист
Опыт работы 5 лет 7 месяцев
Февраль 2010 — по настоящее время (3 года)
Комапния "Itec" — Маркетинг/реклама/PR
Менеджер интернет- проектов
Поддерживаю 4 интернет-проекта (сайта) на битриксе. Занимаюсь продвижением этих сайтов.
• Комплексный аудит сайтов и эффективности кампаний по их продвижению.
• Полное сопровождение проекта, включая общение с клиентами.
Январь 2009 — по настоящее время (4 года 1 месяц)
"Фландрия-Фэшн"
Web-дизайнер (фрилансер)
Разработка дизайна, программрование Web-сайта.
Отличные навыки создания, поиска, обработки и подготовки изображений специально для Web. Работа как с растровыми (уверенный пользователь Photoshop, опыт порядка 6 лет), так и с векторными изображениями (CorelDraw, Illustrator). При необходимости - внедрение flash-графики, видео- и аудиоданных на сайт (включая потоковое воспроизведение). Глубокое понимание специфики обработки и подготовки медиаконтента для web. Неукоснительное следование и поддержание фирменного стиля компании.
• Комплексный аудит сайтов и эффективности кампаний по их продвижению.
• Полное сопровождение проекта, включая общение с клиентами.
Июнь 2009 — Февраль 2010 (9 месяцев)
РоллХолл — Шоу-бизнес/развлечения/игорный бизнес
Менеджер интернет-проектов
Организация разработки сайта компании
- Разработка стратегии развития веб-сайта, внедрение новых сервисов и проектов
- Непосредственное участие в продвижения веб-сайта
- Поддержка работоспособности сайта
- Изменение, наполнение (товаров), текстовой информации и графических изображений
- Добавление/удаление разделов сайта
- Подбор, редактирование и написание текстов разделов сайта
- Статистика сайта
- Оформление торговой документации, отчетность.
- Введение 4 сайтов
Июль 2007 — Декабрь 2008 (1 год 6 месяцев)
Компания "Дюйм"
Админстратор сайта
Обновление информации на сайте компании:
1. Подготовка материалов для размещения информации.
• Получение необходимой информации от сотрудников компании.
• Сканирование необходимых документов.
• Подготовка изображений для размещения на сайте сайта (корректировка цвета, контраста, яркости; изменение размера; обрисовка; создание флеш-анимации).
• Адаптация материалов к использованию в Интернете (расстановка ссылок, иллюстрирование, добавление интерактивных возможностей, создание гипертекстов и т.д.).
2. Размещение информации на сайте компании при помощи системы informika.
3. Занесение информации на сайт при помощи FTP-доступа. Материалы для загрузки:
• Сертификаты.
• Паспорта.
• Каталоги производителей.
• Рекламные буклеты.
• Статьи.
• Презентации.
• Прочая техническая информация.
• Изображения.
Обновление информации в информационной системе (НС) для выгрузки на сайт:
1. Подготовка материалов для занесения в информационную систему.
• Подготовка таблиц по связи товара с сертификатами и технической/рекламной документацией.
• Подготовка таблиц по связи товара с размерным классификатором.
• Подготовка таблиц по связи товара/товарной группы с изображением.
2. Загрузка подготовленной информации в информационную систему.
3. Управление отображением конкретного товара на сайте (по необходимости).
Достижения:
1. Разработала размерный классификатор для сайта.
2. Занималась тестированием сайта.
3. Написала регламент и концепцию сайта.
Ключевые навыки
Разработка и поддержка интернет-проектов.
Знание PHP‚ JavaScript‚ MySQL‚ HTML‚ CSS
Графических пакеты: Adobe Photoshop CS, Corel Draw;
Платформами редактирования сайтов: CMS, InFormica;
Web-аналитика:
• Углублённая настройка GoogleAnalytics и Яндекс Метрики (фильтры, цели, сегменты,E-commerce, CustomVar, методы OnClick на кнопки, и пр.).
• Аналитика рекламных кампаний по целевым конверсиям.
• Анализ источников трафика. Выработка рекомендаций для клиента по перераспределению рекламных бюджетов.
• Изменение landing-pages и аналитика конверсии.
Usability:
• Составление ТЗ на улучшение usability сайта.
• Тестирование разных вариантов страниц и элементов (Google Website Optimizer, A/B, сплит- и мультитестирование страниц и элементов сайта).
• Анализ и аудит юзабилити сайтов конкурентов.
Гражданство, время в пути до работы
Гражданство: Россия
Разрешение на работу: Россия
Желательное время в пути до работы: Не имеет значения
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