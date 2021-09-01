djdream174

Специалист по Интернет-маркетингу, интернет проектам, социальным сетям. Фанат своего дела.

Глубоко изучаю интернет-маркетинг.

Такие слова, как трафик, контекстная реклама, оптимизация, уникальный контент – для меня не пустой звук. Знаю, как правильно генерировать контент, который приведет клиентов.

Я люблю трудные задачи, которые помогу решить Вам. Поэтому поделюсь своими знаниями и опытом.

Каждый день повышаю квалификацию и совершенствую свои навыки посещая мероприятия, конференции, вебинары. Постоянно изучаю новые тенденции в SMM, SEO, digital-маркетинге, дизайне.

Позитивный и энергичный человек. Исполняю свою работу качественно и в срок. Хобби катаюсь на сноуборде, играй в страйктбол, активный отдых, рыбалка, хоккей.

Подробности работы со мной мы можем обсудить лично.