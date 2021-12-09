Создаю современные и быстрые веб-сайты, верстаю адаптивно и быстро. В своей работе я использую последние технологии HTML5, CSS3, jQuery, Bootstrap, Flex Box, Grid CSS, JS.

Вы получите адаптивную верстку, которая правильно отображается на всех типах устройств и во всех популярных браузерах. Если у Вас нет макета для мобильных и планшетных устройств, то я сам оформлю "адаптив", без привлечения дизайнера.

Сверстанные страницы проходят тест Google Page Speed на скорость загрузки, что положительно сказывается на поисковой выдаче.

При необходимости делаю посадку вёрстки на CMS Wordpress