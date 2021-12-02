Юрист

Составляю договоры и оказываю юридические консультации

-Исковое заявление от 4000р

-Претензия от 4000р

-Договор оказания услуг от 1800р

-Договор дарения от 1000р

-Договор аренды от 1400р

-Договор купли продажи от 1000р

-Соглашение о наделении долями от 2000р

-Акт приема-передачи от 200р

-Расписка от 200р

-Декларации 3НДФЛ для налогового вычета- от 400 до 1000р (в зависимости от количества вычетов и источников дохода)

-Уведомления для миграционного учета от 250р(скидки за оптовый заказ)

-Консультации- от 150р (При заказе услуги консультация бесплатна)

За каждый дополнительный объект или участника может увеличиться стоимость документа.

Консультации по услугам: Министерства социальной политики, Пенсионного фонда, Росреестра, МВД, ЗАГС, Госуслуги и другие сервисы электронных услуг, консультации по финансовым инструментам.

Составление договоров дешевле чем в МФЦ, без очередей, качественно.

Опыт работы более 6 лет в юридической компании, гос. органах и МФЦ, имеется Грамота от МВД за добросовестный труд.

Образование профильное: “юриспруденция", "государственное и муниципальное управление”

*Если вы не нашли интересующий вас вопрос в перечне услуг, можете задать его в личные сообщения.

**Необходимы менеджеры по продажам, по условиям пишите на электронную почту.