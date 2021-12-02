Составляю договоры и оказываю юридические консультации
-Исковое заявление от 4000р
-Претензия от 4000р
-Договор оказания услуг от 1800р
-Договор дарения от 1000р
-Договор аренды от 1400р
-Договор купли продажи от 1000р
-Соглашение о наделении долями от 2000р
-Акт приема-передачи от 200р
-Расписка от 200р
-Декларации 3НДФЛ для налогового вычета- от 400 до 1000р (в зависимости от количества вычетов и источников дохода)
-Уведомления для миграционного учета от 250р(скидки за оптовый заказ)
-Консультации- от 150р (При заказе услуги консультация бесплатна)
За каждый дополнительный объект или участника может увеличиться стоимость документа.
Консультации по услугам: Министерства социальной политики, Пенсионного фонда, Росреестра, МВД, ЗАГС, Госуслуги и другие сервисы электронных услуг, консультации по финансовым инструментам.
Составление договоров дешевле чем в МФЦ, без очередей, качественно.
Опыт работы более 6 лет в юридической компании, гос. органах и МФЦ, имеется Грамота от МВД за добросовестный труд.
Образование профильное: “юриспруденция", "государственное и муниципальное управление”
*Если вы не нашли интересующий вас вопрос в перечне услуг, можете задать его в личные сообщения.
**Необходимы менеджеры по продажам, по условиям пишите на электронную почту.