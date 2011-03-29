djenis

Женя djenis

 
45 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$70
10 баллов
14 лет назад
Доработать дипломную работу по менеджменту, срочно
Очень благодарна Евгении за данный проект: было интересно работать и для собственного образовательного уровня, и для помощи заказчику. Оперативная связь, четкое задание и моментальная оплата от Евгении мотивировала работать еще качественней. Рекомендую Евгению как честного, компетентного и приятного в общении заказчика, на которого можно положиться и просто делать свою работу.
Большое спасибо исполнителю - диплом сделан качественно и быстро, доработки и замечания сделаны моментально, рекомендую! Буду обращаться ещё....
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