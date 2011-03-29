Сама так называемая работа в приложенном файле, замечания научного руководителя тоже - отредактировать работу согласно замечаниям научного руководителя - также работа будет проверяться в программе антиплагиат. по срокам - к среде 13 июля - ...
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- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен14 лет назад
Тема: Анализ и выбор стратегических альтернатив. 30-40 стр+ прил.антиплагиат от 70 % сроки - до 9-00, 29 мая. Прошу браться за работу только тех, кто действительно успеет к назначенному ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт14 лет назад
"Основы теории управления и структуры производственных систем" тема: " Сущность и роль решений в управлении производством." 30-40 стр. + прилож. сроки до 9-00, 27 мая. ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужны по менеджмент организации (производственный менеджмент) требования - вуз мфюа: дневник, отчёт о преддипломной практике -20 стр.+список литературы и приложения; ВКР по теме: планирование и организация исследования системы управления предприятия на примере ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Отзывы фрилансеров
$70
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14 лет назад
Очень благодарна Евгении за данный проект: было интересно работать и для собственного образовательного уровня, и для помощи заказчику. Оперативная связь, четкое задание и моментальная оплата от Евгении мотивировала работать еще качественней. Рекомендую Евгению как честного, компетентного и приятного в общении заказчика, на которого можно положиться и просто делать свою работу.
Ответный отзыв
Большое спасибо исполнителю - диплом сделан качественно и быстро, доработки и замечания сделаны моментально, рекомендую! Буду обращаться ещё....