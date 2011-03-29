Очень благодарна Евгении за данный проект: было интересно работать и для собственного образовательного уровня, и для помощи заказчику. Оперативная связь, четкое задание и моментальная оплата от Евгении мотивировала работать еще качественней. Рекомендую Евгению как честного, компетентного и приятного в общении заказчика, на которого можно положиться и просто делать свою работу.