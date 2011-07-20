djez_va

Артем djez_va

 
44 годаУкраина/Харьков
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует
Портфолио
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Фотосъемка
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#688
Презентации
нет отзывов
от $20
от 3 дней
#871
Анимация
нет отзывов
от $30
от 1 дня
#959
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#995
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
от $100
от 7 дней
#1193
3D-графика
нет отзывов
от $30
от 1 дня
#1303
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $15
от 1 дня
#1342
Дизайн продукции
нет отзывов
от $50
от 3 дней
#1500
Фирменный стиль
нет отзывов
от $100
от 7 дней
#1717
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $10
от 3 дней
#2615
Обработка фотографий
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#2643
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