Администрирую сайты
Администрирование сайта о ремонте От и до все сделано мной, включая статьи и некоторые картинки, например логотип. Сайт начала делать в январе 2014г.
группы в контакте и т.д. сопровождающие сайт тоже веду я. Администрирование сайта по продаже и установке дверей окон и потолков май 2014г. Сайт от и до сделан мной. Администрирование интернет магазина постельное белье администрирую с апреля 2014г. пока временно моя работа приостановлена, развиваю второй проект для этого же заказчика. ещё 1 сайт - установка окон, дверей, потолков, реставрация ванн апрель 2014г. Сайт от и до сделан мной, наполнение мое.
Действие аккаунта приостановлено!