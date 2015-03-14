djhlghtcc

Ольга djhlghtcc

 
44 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Администрирую сайты

Администрирование сайта о ремонте От и до все сделано мной, включая статьи и некоторые картинки, например логотип. Сайт начала делать в январе 2014г.

группы в контакте и т.д. сопровождающие сайт тоже веду я. Администрирование сайта по продаже и установке дверей окон и потолков  май 2014г. Сайт от и до сделан мной. Администрирование интернет магазина постельное белье администрирую с апреля 2014г. пока временно моя работа приостановлена, развиваю второй проект для этого же заказчика. ещё 1 сайт - установка окон, дверей, потолков, реставрация ванн  апрель 2014г. Сайт от и до сделан мной, наполнение мое.