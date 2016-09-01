djindiplom

Продаем готовые работы и контакты авторов

Продаем готовые работы и контакты

авторов

Студия Диплом от Джина предоставляет вам уникальные готовые

работы по трем фиксированным ценам, а

также контакты действующих

квалифицированных авторов.

"Три

цены" Дипломная = 3000 р.

Курсовая = 1500 р.

Реферат = 500 р.

Соблюдаются стандарты уникальности Etxt и

antiplagiat.ru. Мы сотрудничаем с

крупными биржами и компаниями,

которые предоставляют нам

качественные уникальные готовые

работы. Наша база насчитывает

более 300000 работ по всем

дисциплинам.

Продаем

контакты авторов-профи по

всем дисциплинам (150 руб.

за контакт)

Зачем заказывать работу в

компании-посреднике, которая

возьмет в 5 раз больше гонорара

автора? Покупайте контакты

магистров, аспирантов и кандидатов

наук по вашей дисциплине. Всего за

150 рублей вы получите телефон и

email специалиста в своей области.

Мы

продаем ТОЛЬКО уникальные

готовые работы.

Зачем вам новая работа по кабальной

цене? Покупайте готовую

качественную уникальную работу по

фиксированной стоимости. Наши

эксперты подберут для вас лучший

диплом, курсовую или реферат и

совершено бесплатно вышлют часть

текста для ознакомления перед

покупкой.

Мы не держим менджеров,

которые удваивают стоимость работ! Ждем тему

вашей работы по адресу

[email protected].

Наши эксперты подберут для вас лучшие работы

и лучших авторов.

Директор студии Диплом от Джина, кандидат философских наук Карина Ивановна Керн.

Мы гарантируем конфиденциальность всех сделок и

актуальность предоставляемой информации. Наши

электронные адреса [email protected] или [email protected]. Возможна безопасная сделка на биржах фриланса freelance.ru или fl.ru

Диплом от Джина

Москва, ул. Строителей 11

djin-diplom.96.lt