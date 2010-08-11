Необходимо разработать приложение для iOS оптимизировано для iPod Touch, iPhone, iPad. Всю графику рисую я. Детальное ТЗ в приложении.
- $200Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $50
Необходимо интегрировать oAuth в 1с-битрикс.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $50
На основе SOAP-сервера Битрикс необходимо разработать "сервис" авторизации/регистрации(без подтверждения), обновления профиля(изменение данных профиля, загрузка аватара). Эту "штука" нужна для авторизации через разного рода приложения.Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо разработать игру для мобильных платформ, гаджет для Windows и виджет для Mac От вас, написание, размещение в сторах, доработка в случае негативных отзывов из сторов. Пример релизации: http://dual-n-back.com/Мобильные приложениянет заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо ДОДЕЛАТЬ: 1. Расставить права доступа на элементы инфоблока по его свойству; 2. Настроить рейтингование для объекта инфоблока; 3. Настроить измененене координат Google Maps при перетаскивании маркера; 4. Настроить платное размещение; 5. Настроить "менеджер" своих объектов; 6. Внедрить тэгированный ввод пользователя ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Задача: Создать рабочий стол пользователя по заданному эскизу с указанным в ТЗ функионалом. Функционал: Гаджет “управление” Фото пользователя: в ширину 300px в высоту без ограничений Указание того, что пользователь ОНЛАЙН через изменение тени от аватара. Другие кнопки остаются на том же ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Уважаемые верстальщики, программисты и другие не менее чудесные люди. Необходимо сверстать шаблон социалки для Bitrix и настроить ее. Требование HTML5 + CSS3 + валидность + кроссбраузерность (IE6 за браузер не считаем). Дизайн очень простой, как видите из макета, ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Требования: Отличнейшее знание: Bitrix, HTML5, CSS3, AJAX, JavaScript, PHP. Задачи: 1. Оформить страницы сайта в соответствии с дизайн-макетом; 2. Написать компонент автоматической “листалки новостей” на главную страницу; 3. Настроить компонент system.pagenavigation; 4. Настроить права доступа папкам файлам и функциям; 5. Настроить и ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Требования: Отличнейшее знание: Bitrix, HTML5, CSS3, AJAX, JavaScript, PHP. Задачи: Переверстать щаблоны и компоненты в HTML5 и CSS3 Оформить страницы сайта в соответствии с дизайн-макетом; Написать компонент автоматической “листалки новостей” на главную страницу; Настроить компонент system.pagenavigation; Настроить права доступа папкам файлам и ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно срочно доделать основной сайт www.kaprikka.org (готов, примерно, на 90%) и остальные (еще 9 сайтов, есть только дизайн). Требование к программисту: Великолепное знание Bitrix, HTML5, CSS3, JavaScript, JQuery, AJAX, PHP, mySQL... Желательно, но не обязательно, знание AndroidOS и ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт13 лет назад