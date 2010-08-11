Задача: Создать рабочий стол пользователя по заданному эскизу с указанным в ТЗ функионалом. Функционал: Гаджет “управление” Фото пользователя: в ширину 300px в высоту без ограничений Указание того, что пользователь ОНЛАЙН через изменение тени от аватара. Другие кнопки остаются на том же ...