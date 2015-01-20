djohny

Евгений djohny

 
41 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$200
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Фильтр товаров по атрибутам. Opencart 1.5

    Здравствуйте! Сайт: www.svoi-kolesa.ru На данный момент уже имеется фильтр товаров ocfilter, который совсем не устраивает. Слишком тормозит и при добавлении новых товаров, каждый раз приходится его обновлять, чтобы новые товары попали в фильтр. ...

    Opencart
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Привязка прайсов поставщика с интернет-магазином

    Здравствуйте! Движок интернет магазина на opencart Версия 1.5.6.4 Требуется: Связать прайсы с товарами нескольких поставщиков с интернет магазином.Прайсы находятся как в онлайн доступе в формате xml/excel, так и на сервере самого интернет магазинаОбмен ...

    Opencart
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Добавить виджет на сайт

    $15

    - Необходимо добавить виджет подбор шин и дисков по автомобилю на сайт www.svoi-kolesa.ru. (платформа Opencart 1.5.4.6) - Связать атрибуты товаров с виджетом Инструкция по установке прилагается разработчиками самого виджета. http://services.wheel-size.com/widget/docs/

    Opencart
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Opencart. Одно изображение для нескольких товаров

    1.      СоздатьПапки для изображений товаров (ШИНЫ, ДИСКИ, АВТОТОВАРЫ) 2.      Удалить все существующие изображения товаров 3.      Создать модуль, который будет присваивать одно и тоже изображение товара, учитывая условия выбора атрибутов товаров. (то есть, ...

    Opencart
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Описание товаров (рерайт)

    Здравствуйте, уважаемые рерайтеры! Тематика товаров автомобильные шины! Каждую модель шины нужно описать, на основе собранных воедино нескольких отзывов покупателей на яндекс.маркете. 300-400 символов с пробелами - 1 модель шины. Какие Ваши ...

    Копирайтинг27 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Логотип и фирменный стиль

    $100

    Добрый день, господа! Интернет магазин шин и дисков. Требуется: 1. Разработка логотипа 2. Фирменный стиль. Сюда обязательно должен входить следующий список элементов: - Визитка личная - ...

    Фирменный стиль44 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

gratta
39 лет
19 лет в сервисе
Был
6 дней назад
$200
10 баллов
8 лет назад
Opencart. Одно изображение для нескольких товаров
Opencart
Все отлично. Четкая задача. Оплата в срок. Рекомендую.
Валерий всё сделал как надо! Сроки все соблюдены. Всегда был на связи! Спасибо большое! Был создан модуль заполнения изображений для идентичных по атрибутам товаров.
Ответный отзыв