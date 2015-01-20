Здравствуйте! Сайт: www.svoi-kolesa.ru На данный момент уже имеется фильтр товаров ocfilter, который совсем не устраивает. Слишком тормозит и при добавлении новых товаров, каждый раз приходится его обновлять, чтобы новые товары попали в фильтр. ...
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте! Движок интернет магазина на opencart Версия 1.5.6.4 Требуется: Связать прайсы с товарами нескольких поставщиков с интернет магазином.Прайсы находятся как в онлайн доступе в формате xml/excel, так и на сервере самого интернет магазинаОбмен ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $15
- Необходимо добавить виджет подбор шин и дисков по автомобилю на сайт www.svoi-kolesa.ru. (платформа Opencart 1.5.4.6) - Связать атрибуты товаров с виджетом Инструкция по установке прилагается разработчиками самого виджета. http://services.wheel-size.com/widget/docs/Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
1. СоздатьПапки для изображений товаров (ШИНЫ, ДИСКИ, АВТОТОВАРЫ) 2. Удалить все существующие изображения товаров 3. Создать модуль, который будет присваивать одно и тоже изображение товара, учитывая условия выбора атрибутов товаров. (то есть, ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Здравствуйте, уважаемые рерайтеры! Тематика товаров автомобильные шины! Каждую модель шины нужно описать, на основе собранных воедино нескольких отзывов покупателей на яндекс.маркете. 300-400 символов с пробелами - 1 модель шины. Какие Ваши ...Копирайтинг27 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Добрый день, господа! Интернет магазин шин и дисков. Требуется: 1. Разработка логотипа 2. Фирменный стиль. Сюда обязательно должен входить следующий список элементов: - Визитка личная - ...Фирменный стиль44 заявкиЗакрыт10 лет назад
Интересует создание интернет магазина по продаже литых дисков на opencart Создание дизайна и логотипа (шаблоны не предлагать) Написание модуля по примерке дисков на автомобильДизайн сайтов22 заявкиЗакрыт10 лет назад