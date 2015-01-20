Здравствуйте! Сайт: www.svoi-kolesa.ru На данный момент уже имеется фильтр товаров ocfilter, который совсем не устраивает. Слишком тормозит и при добавлении новых товаров, каждый раз приходится его обновлять, чтобы новые товары попали в фильтр. ...