djoni5

Евгений djoni5

 
34 годаРоссия/Сыктывкар
15 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Не спеши и всё получится! :)

Основное: DLE, WordPress, Joomla, так же лёгкая верстка, веб-дизайн, PHP, MySQL, JavaScript.

PHPJavascriptWordPressMySQLJoomlaDLE
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $10
от 5 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $150
от 5 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $100
от 5 дней
нет рейтинга