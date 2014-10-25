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Евгений
djoni5
djoni5
34 года
Россия
/
Сыктывкар
15 лет на
фриланс
-бирже
Был
9 лет назад
Не спеши и всё получится! :)
Основное:
DLE, WordPress, Joomla, так же лёгкая верстка, веб-дизайн, PHP, MySQL, JavaScript.
PHP
Javascript
WordPress
MySQL
Joomla
DLE
Действие аккаунта приостановлено!
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Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $100
от 5 дней
нет рейтинга
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