Разработка Web-сайтов,редактирование,тестирование

В свободное от работы времени занимаюсь фрилансом. С удовольствием приму участие в работе!предлагайте,все варианты и условия рассматриваются!Буду ждать ваших предложений!

Скобцов Роман Александрович.

Дата рождения: 01.06.1991г.

Образование: 2007– 2011 гг. Тольяттинский Политехнический Колледж, факультет: программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем.

Регулярно занимаюсь самообразованием.

Знание иностранных языков:

Немецкий – средний уровень.

Дополнительная информация: коммуникабелен, аккуратен, усидчив, исполнителен.