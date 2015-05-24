Разработка Web-сайтов,редактирование,тестирование
В свободное от работы времени занимаюсь фрилансом. С удовольствием приму участие в работе!предлагайте,все варианты и условия рассматриваются!Буду ждать ваших предложений!
Скобцов Роман Александрович.
Дата рождения: 01.06.1991г.
Образование: 2007– 2011 гг. Тольяттинский Политехнический Колледж, факультет: программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем.
Регулярно занимаюсь самообразованием.
Знание иностранных языков:
Немецкий – средний уровень.
Дополнительная информация: коммуникабелен, аккуратен, усидчив, исполнителен.
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